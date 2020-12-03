Британська компанія R-Reforged народила "двійню"

Компанія R-Reforged представила проект Aston Martin V12 Zagato Heritage TWINS, створений на честь співпраці двох брендів, а також 100-річчя кузовного ательє Zagato.

Про це повідомляє прес-служба компанії. В рамках проекту буде виготовлено 19 пар купе та спідстер, причому перша "двійня" відправиться у приватну колекцію міланського ательє Zagato. Всі автомобілі будуть збиратися на новому заводі компанії у британському Ворвіку, де раніше збирали лімітовану серію купе Aston Martin Callum Vanquish 25.

В рамках проекту буде виготовлено 19 пар купе та спідстер Aston Martin V12 Zagato Heritage TWINS r-reforged.com

Джерелом натхнення для створення автомобілів послужило купе Aston Martin Vantage V12 Zagato Coupe, представлене міланським ательє в 2011 році. Нові купе та спідстер будуть відрізнятися від свого прообразу дизайном, але загальна стилістика буде збережена.

Перша "двійня" відправиться у приватну колекцію міланського ательє Zagato. r-reforged.com

"Донором" вузлів та агрегатів послужить серійний Aston Martin Vantage. У рух як купе, так і спідстер буде призводить 5,9-літровий бензиновий мотор V12, який розвиває потужність 600 к.с. У порівнянні з заводським варіантом потужність вдалося збільшити на 80 к.с. за рахунок використання нового алюмінієвого впускного колектора та титанової вихлопної системи.

У рух як купе, так і спідстер буде призводить 5,9-літровий бензиновий мотор V12 r-reforged.com

Крім того, новинка відрізняється зменшеним на 10 мм дорожнім просвітом та розширеною на 20 мм колією. Автомобіль отримав 19-дюймові легкосплавні диски з центральним кріпленням від компанії APP Tech та високошвидкісні шини Michelin Pilot Sport 4S.

Термін виготовлення одного екземпляра складе приблизно 4 місяці r-reforged.com

Кожен з 38 автомобілів будуть збиратися вручну 12-ю висококваліфікованими майстрами компанії, а термін виготовлення одного екземпляра складе приблизно 4 місяці. Автомобілі будуть продаватися тільки парами, а вартість "двійні" складе не менше 1,75 мільйона фунтів (близько 2 млн євро).

Автомобілі будуть продаватися тільки парами r-reforged.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів, присвячені агенту 007, а тим часом міланське ательє Zagato готує спорткар під брендом IsoRivolta.