Британська компанія R-Reforged народила 'двійню'

Компанія R-Reforged представила проект Aston Martin V12 Zagato Heritage TWINS, створений на честь співпраці двох брендів, а також 100-річчя кузовного ательє Zagato.

Про це повідомляє прес-служба компанії. В рамках проекту буде виготовлено 19 пар купе та спідстер, причому перша "двійня" відправиться у приватну колекцію міланського ательє Zagato. Всі автомобілі будуть збиратися на новому заводі компанії у британському Ворвіку, де раніше збирали лімітовану серію купе Aston Martin Callum Vanquish 25.

Джерелом натхнення для створення автомобілів послужило купе Aston Martin Vantage V12 Zagato Coupe, представлене міланським ательє в 2011 році. Нові купе та спідстер будуть відрізнятися від свого прообразу дизайном, але загальна стилістика буде збережена.

"Донором" вузлів та агрегатів послужить серійний Aston Martin Vantage. У рух як купе, так і спідстер буде призводить 5,9-літровий бензиновий мотор V12, який розвиває потужність 600 к.с. У порівнянні з заводським варіантом потужність вдалося збільшити на 80 к.с. за рахунок використання нового алюмінієвого впускного колектора та титанової вихлопної системи.

Крім того, новинка відрізняється зменшеним на 10 мм дорожнім просвітом та розширеною на 20 мм колією. Автомобіль отримав 19-дюймові легкосплавні диски з центральним кріпленням від компанії APP Tech та високошвидкісні шини Michelin Pilot Sport 4S.

Кожен з 38 автомобілів будуть збиратися вручну 12-ю висококваліфікованими майстрами компанії, а термін виготовлення одного екземпляра складе приблизно 4 місяці. Автомобілі будуть продаватися тільки парами, а вартість "двійні" складе не менше 1,75 мільйона фунтів (близько 2 млн євро).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів, присвячені агенту 007, а тим часом міланське ательє Zagato готує спорткар під брендом IsoRivolta.