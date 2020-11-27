Британська компанія Naran показала +1062-сильний суперкар

Британська компанія Naran Automotive представила своє перше дітище – суперкар Naran Hyper Coupe.

Про це повідомляє прес-служба виробника. На чолі проекту стоїть Амір Наран (Ameer Naran), засновник компанії Vimana Private Jets, що займається приватними авіаперевезеннями VIP-пасажирів.

Для створення суперкара своєї мрії Наран залучив колишнього дизайнера McLaren Йовіна Вонга (Jowyn Wong), який також працював над спорткарами Apollo IE і "спорідненим" De Tomaso P72. За технічну складову новинки відповідає британська інжинірингова компанія EY3 Engineering та її технічний директор Даніель Менса (Daniel Mense), автор електричного суперкара Nio EP9.

Варто відзначити, що Naran Hyper Coupe не створений з "чистого аркуша", – в його основі лежить платформа BMW 8 Series. Це справжній "пожирач палива" з 5-літровим V8, який завдяки двом турбонагнітачам розвиває потужність 1062 к.с. (781 кВт), а крутний момент досягає 1036 Нм. У підготовці цього двигуна брала участь відома німецька тюнінгова компанія Racing Dynamics з Аахена.

Реалізувати гігантський потенціал мотора допоможе трансмісія з повним приводом. Автомобіль отримає карбоновий кузов, регульовану підвіску на подвійних важелях, електрогідравлічний підсилювач керма, карбонові гальма та 22-дюймові колісні диски. Активний аеродинамічний обвіс здатний генерувати притискну силу у 1377 кг.

За даними виробника, на розгін до першої "сотні" автомобілю буде потрібно всього 2,3 секунди, а максимальна швидкість сягатиме 370 км/год.

Прототип купе вже проходить тести. Офіційний дебют новинки запланований на майбутній рік. За даними британського Autocar, вартість суперкара складе близько мільйона євро. Всього планується виготовити 49 екземплярів Naran Hyper Coupe, а заповнити заявку на придбання вже можна на сайті виробника.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Гордон Мюррей, автор легендарного McLaren F1, розповів про свій новий суперкар.