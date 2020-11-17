Британець виставив на продаж Lada Niva з мотором FIAT

На одне з популярних онлайн-аукціонів британець пропонує праворульную Lada Niva з мотором FIAT.

Оголошення про продаж з'явилося на сайті Ebay. Цей праворульний екземпляр ВАЗ-21212 "Нива" був виготовлений для відправки на експорт в 1993 року. Як видно з фото, це "Нива" відноситься до машин першої серії, яка випускалася з 1977 до 1994 року. Для неї характерні короткі двері багажника і горизонтальне розташування задніх ліхтарів.

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Автомобіль змінив всього двох власників, причому, перший дуже трепетно ставився до позашляховика і регулярно обробляв кузов парафіном для захисту від корозії.

ВАЗ-21212 (Lada Niva 4x4) – експортна праворульная модифікація. Була зроблена обмежена партія, перш за все, для англійського ринку. Також поставлялася в Австралію, Нову Зеландію, Мозамбік та Ямайку autowp.ru

Нинішній власник придбав машину в 2013 році. Спочатку були замінені технічні рідини, гальмівні колодки, світлотехніка і елементи підвіски. Але потім через рік він вирішив радикальним чином поліпшити дітище ВАЗа.

В процесі роботи над позашляховиком, який зайняв цілий рік, машина була повністю розібрана і перефарбована в особливий відтінок коричневого кольору Taupe.

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

"Нива" отримала нові ущільнювачі стекол і дверей, стеля салону обшили чорною алькантарою, сидіння і карти дверей обробили шкірою, а також встановили спортивне кермо британської фірми Moto-Lita.

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Замість "вазовского" мотора під капотом розташували 2-літровий 140-сильний мотор FIAT Twin Cam з двома розподільними. Такі двигуни встановлювалися на різні моделі італійського концерну, включаючи Alfa Romeo, Fiat і Lancia. У парі з ним працює "рідна" 5-ступінчаста МКП.

Lada Niva 4x4 ebay.co.uk

Випускна система виготовлена з нержавіючої сталі, а для кращого охолодження на машині встановлений новий більш об'ємний радіатор з двома вентиляторами, керованими спеціальними тумблерами в кабіні.

Дорожній просвіт збільшений на 51 мм за рахунок ліфт-комплекту Hoodoo. Оригінальні сталеві 16-дюймові диски розширені на 38 мм, покриті порошковою фарбою чорного кольору і "взуті" у внедорожную гуму Recip Trial Mud Terrain розмірністю 215/65.

Зовні автомобіль виділяється заново відполірованими бамперами, кріплення яких "підрізали", щоб вони були ближче до кузова, гратами радіатора від "Ниви" перших років випуску з кантом з "нержавійки" і новою світлотехнікою з хромованими накладками.

Заявлений пробіг позашляховика – всього 35398 км. Стартова ціна лота – 10 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно $ 13266.

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