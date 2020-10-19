На торги виставили культовий Nissan з мінімальним пробігом

На одному з американських аукціонів виставили на продаж культовий спорткар Datsun 240Z.

Про це повідомляється на сайті компанії. Автомобіль був виготовлений в 1971 році і довгий час знаходився в приватних колекціях в США.

Кузов спорткара забарвлений в червоний відтінок Monte Carlo Red і прикрашений білими смугами по бортах. 14-дюймові колісні диски Series 1 "взуті" у сучасну гуму Vredestein Sprint Classic, що повторює малюнок шин 70-х років.

Салон має чорне вінілове покриття. У комплектації моделі є килимки з логотипами Datsun, накладки на пороги, радіоприймач Hitachi AM, дерев'яні кермо і набалдашник важеля КП, кондиціонер і інші опції.

Під капотом моделі встановлений 2,4-літровий рядний 6-циліндровий мотор. Він розвиває 150 к.с. при 5600 об/хв і 198 Нм крутного моменту при 4400 об/хв. Двигун працює в парі з 4-ступінчастою "механікою", яка відправляє всю міць мотора до задніх коліс.

Цей екземпляр Datsun 240Z пройшов повний курс реставрації, а на його одометрі всього 50344 км. На сьогоднішній день максимальна ставка становила $111000.

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