Brabus побудував 800-сильний пікап на базі "Гелендевагена"

На автошоу в Женеві компанія Brabus представить унікальний пікап 800 Adventure XLP, створений на базі позашляховика Mercedes-AMG G 63.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Продукція компанії Brabus добре відома любителям тюнінгу в Україні. На автошоу в Женеві майстри з Боттропа презентують своє чергове дітище – потужний пікап-всюдихід 800 Adventure XLP.

Brabus 800 Adventure XLP brabus-mediaclub.de

Основою для створення незвичайного проекту послужив позашляховик Mercedes-AMG G 63 останнього покоління. Але звичний кузов радикально модернізували, перетворивши універсал в пікап.

Brabus 800 Adventure XLP brabus-mediaclub.de

Автомобіль отримав фірмовий обвіс Brabus Widestar, який відрізняється розширеними колісними арками з карбону, додатковими бічними спідницями і відповідними бамперами. Таким чином машина стала ширше звичайної моделі на 119 мм.

Салон Brabus 800 Adventure XLP багато оздоблений шкірою і вставками з вуглепластика. brabus-mediaclub.de

Brabus 800 Adventure XLP brabus-mediaclub.de

Автомобіль має повноцінний п'ятимісний салон, який багато оздоблений шкірою і декоративними карбоновими вставками.

Brabus 800 Adventure XLP brabus-mediaclub.de

Для максимального збільшення кліренсу, який досягає значної величини 490 мм, на автомобілі встановили спеціальну длинноходную підвіску і портальні мости. brabus-mediaclub.de

Вантажна платформа має сталевий підрамник і карбонові панелі, що дозволило знизити вагу конструкції, зберігши необхідну жорсткість. Щоб додати вантажну площадку, колісну базу збільшили на 500 мм. В результаті, загальна довжина всюдихода досягає 5,31 м, що на 69 см більше стокової версії позашляховика G 63.

Brabus 800 Adventure XLP brabus-mediaclub.de

Brabus 800 Adventure XLP brabus-mediaclub.de

У рух цього монстра призводить 4-літровий V8 з двома турбінами, який розвиває 800 к.с. і має крутний момент 1000 Нм.

Brabus 800 Adventure XLP оснащений бі-турбованим V8 потужністю 800 к.с. brabus-mediaclub.de

На розгін до першої "сотні" автомобілю потрібно всього 4,8 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 210 км/год. У компанії це пояснили високим центром тяжіння і 22-дюймовими позашляховими шинами Pirelli Scorpion ATR розмірністю 325/55.

Brabus 800 Adventure XLP brabus-mediaclub.de

Виставковий екземпляр буде трохи відрізнятися від серійних побратимів. Зокрема, він оснащений опціонної світлотехнікою, багажником на даху і карбоновим спойлером, а також пофарбований матовою сріблясто фарбою.

Виставковий Brabus 800 Adventure XLP має ряд додаткових опцій brabus-mediaclub.de

Спереду на автомобілі встановили лебідку з тяговим зусиллям 4,5 тонни brabus-mediaclub.de

Крім того, в багажному відділенні розмістилася майданчик з електричним дроном Wingcopter. Цей безпілотник здатний розвивати швидкість до 240 км/год і транспортувати вантажі вагою до 6 кг на відстань 120 км.

Brabus 800 Adventure XLP brabus-mediaclub.de

Ексклюзивний позашляховик буде випущений лімітованим тиражем, а вартість стартує з великої суми 575 630 євро. З урахуванням опцій і квадрокоптера, виставковий зразок оцінили в 666 386 євро.

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