"Божевільний Макс" по-українськи: стару "Волгу" переробили в всюдихід

Автолюбителі з Кам'янського зробили зі старої "Волги" унікальний позашляховий пікап.

Про це розповіли журналісти програми "Джедаї" на каналі 2+2. Дізнатися в ньому радянську машину практично неможливо, адже механіки замінили майже всі заводські деталі.

За словами власника авто, ідея зробити що-небудь незвичайне з радянської "Волги" виникла 2 роки тому. Натхнення творці екстремального пікапа черпали в образах автомобілів зі знаменитого фільму "Божевільний Макс".

Від "Волги" залишився тільки рідний салон. Довелося поміняти навіть скла. Крім того, були модернізовані кузов, шасі, двигун забезпечили механічним нагнітачем. В результаті потужність мотора зросла до 180 к.с.

Стару радянську "Волгу" перетворили у позашляховий пікап. obozrevatel.com

У колекції умільців з Кам'янського це вже не перший проект. Раніше вони вже переробили вісім автомобілів і не збираються зупинятися на досягнутому. це дев'ятий автомобільний ексклюзив. Головна ідея проекту – довести, що за невеликі гроші можна створювати унікальні і цікаві машини, які дарують незабутні емоції.

Автомобіль отримав 180-сильний мотор з компресором obozrevatel.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні побудували "Таврію" для дріфту з мотором BMW, а фани американських гонок на чверть милі модернізували вітчизняний ZAZ Lanos настільки, що він тепер не поступається "прокачаним" BMW Mercedes-Benz.