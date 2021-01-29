Bosch Service відзначив 100-річний ювілей

Компанія Bosch відзначає 100-річчя свого сервісного підрозділу Bosch Service.

Про це повідомляє пресслужба виробника. З ростом числа автовласників одночасно збільшувалася потреба у професійному ремонті автомобілів.

Роберт Бош передбачав необхідність створення мережі автомайстерень ще на початку 20 століття bosch-presse.de

Роберт Бош передбачав необхідність створення мережі автомайстерень ще на початку 20 століття. Ремонтна майстерня Max Eisenmann & Co з міста Гамбург у 1921 році стала першою ву світі офіційної сервісною станцією Robert Bosch AG по установці запчастин та ремонту автомобілів. На сьогоднішній день "Бош Авто Сервіс" є найбільшою у світі мережею незалежних автомайстерень, що нараховує 15 тисяч станцій у 150 країнах світу.

100 років співпраці

Партнери мережі "Бош Авто Сервіс" отримують підтримку у формі новітніх технологій діагностики автомобілів, ефективної логістичної системи поставок запасних частин та маркетингових активностей.

На сьогоднішній день "Бош Авто Сервіс" є найбільшою у світі мережею незалежних автомайстерень, що нараховує 15 тисяч станцій у 150 країнах світу bosch-presse.de

Завдяки великим обсягам інформації по всіх марках та моделям, а також розвиненою службі підтримки тапросунутим системам діагностики від Bosch, партнери компанії по всьому світу можуть користуватися постійно зростаючої експертизою концерну. Перевага для автолюбителів полягає у доступності оригінальних запасних частин Bosch на кожній станції мережі, а також у кваліфікованому технічному персоналі, що проходить регулярні тренінги.

Інтенсивна дослідницька програма

У дослідженнях та розробках концерну Bosch задіяні понад 72 тисяч фахівців, а інвестиції у цей напрямок в 2019-му році склали 6,1 млрд євро. У тому ж році концерн Bosch отримав 4202 патенти на нові винаходи, підтверджуючи статус одного з провідних новаторів у сфері мобільності.

Через 100 років після відкриття першої майстерні мережу "Бош Авто Сервіс" є лідером на ринку незалежних автомайстерень, що надають повний спектр послуг.

Через 100 років після відкриття першої майстерні мережу "Бош Авто Сервіс" є лідером на ринку незалежних автомайстерень, що надають повний спектр послуг bosch-presse.de

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , СТО Bosch Service отримали нагороди конкурсу "Кращий автосервіс Україна 2020", а новий додаток Bosch Wiper App допоможе вибрати "двірники".