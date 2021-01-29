Bosch Service відзначив 100-річний ювілей

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Bosch Service відзначив 100-річний ювілей

Компанія Bosch відзначає 100-річчя свого сервісного підрозділу Bosch Service.

Про це повідомляє пресслужба виробника. З ростом числа автовласників одночасно збільшувалася потреба у професійному ремонті автомобілів.

Роберт Бош передбачав необхідність створення мережі автомайстерень ще на початку 20 століття

Роберт Бош передбачав необхідність створення мережі автомайстерень ще на початку 20 століття. Ремонтна майстерня Max Eisenmann & Co з міста Гамбург у 1921 році стала першою ву світі офіційної сервісною станцією Robert Bosch AG по установці запчастин та ремонту автомобілів. На сьогоднішній день "Бош Авто Сервіс" є найбільшою у світі мережею незалежних автомайстерень, що нараховує 15 тисяч станцій у 150 країнах світу.

100 років співпраці

Партнери мережі "Бош Авто Сервіс" отримують підтримку у формі новітніх технологій діагностики автомобілів, ефективної логістичної системи поставок запасних частин та маркетингових активностей.

На сьогоднішній день "Бош Авто Сервіс" є найбільшою у світі мережею незалежних автомайстерень, що нараховує 15 тисяч станцій у 150 країнах світу

Завдяки великим обсягам інформації по всіх марках та моделям, а також розвиненою службі підтримки тапросунутим системам діагностики від Bosch, партнери компанії по всьому світу можуть користуватися постійно зростаючої експертизою концерну. Перевага для автолюбителів полягає у доступності оригінальних запасних частин Bosch на кожній станції мережі, а також у кваліфікованому технічному персоналі, що проходить регулярні тренінги.

Інтенсивна дослідницька програма

У дослідженнях та розробках концерну Bosch задіяні понад 72 тисяч фахівців, а інвестиції у цей напрямок в 2019-му році склали 6,1 млрд євро. У тому ж році концерн Bosch отримав 4202 патенти на нові винаходи, підтверджуючи статус одного з провідних новаторів у сфері мобільності.

Через 100 років після відкриття першої майстерні мережу "Бош Авто Сервіс" є лідером на ринку незалежних автомайстерень, що надають повний спектр послуг.

Через 100 років після відкриття першої майстерні мережу "Бош Авто Сервіс" є лідером на ринку незалежних автомайстерень, що надають повний спектр послуг

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , СТО Bosch Service отримали нагороди конкурсу "Кращий автосервіс Україна 2020", а новий додаток Bosch Wiper App допоможе вибрати "двірники".