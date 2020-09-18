Bosch представив сигналізацію нового покоління

Німецька компанія Bosch презентувала сигналізацію Spexor, яку можна використовувати практично в будь-який локації і для великого списку об'єктів, що охороняються.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Потужний акумулятор забезпечує автономну роботу пристрою протягом декількох тижнів, а оновлення програмного забезпечення гарантують його актуальність.

Використовувати пристрій легко: достатньо завантажити додаток, відсканувати QR-код і налаштувати Spexor відповідно до своїх потреб. Компактний пристрій розміром з кавову чашку включає до свого складу датчики руху, шуму, а також здатний фіксувати зміни тиску повітря в радіусі 5 м.

Якщо, наприклад, пристрій знаходиться в садовому сараї, від вікна якого відскочив футбольний м'яч, датчики шуму і тиску зафіксують зміна, однак, сигнал тривоги спрацює тільки в разі, якщо датчики виявлять рух всередині сараю. Тоді Spexor відправить повідомлення на смартфон користувача. Залежно від індивідуальних налаштувань пристрій також подає звуковий сигнал, а вбудовані світлодіоди блимають червоним, що є дієвим інструментом для відлякування зломщиків.

Мобільний мультисенсорний пристрій підходить не тільки для використання вдома: завдяки батареї , що перезаряджається, його можна розташувати скрізь, де потрібно забезпечити безпеку. Для роботи Spexor необхідно або Wi-Fi з'єднання, або стільниковий зв'язок. Заряду батареї вистачає на кілька тижнів. Ще одним фактором на користь повсюдного використання Spexor є широкий температурний діапазон експлуатації та зберігання, який коливається в межах від -10 до + 60°С.

Важливим пріоритетом при розробці пристрою була конфіденційність даних. У Spexor немає камери, він не аналізує і не зберігає будь-які голосові дані. А коли він вимкнений, він дійсно вимкнений.

Підключення до мережі або Wi-Fi дозволяє Spexor підтримувати актуальність свого програмного забезпечення. В майбутньому додатковими інструментами та програмами будуть встановлюватися на пристрій разом з оновленнями ПЗ. Новинка вже доступна для покупки в Німеччині в інтернет-магазині виробника.

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