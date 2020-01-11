Bosch і Mercedes-Benz об'єднали зусилля для створення каршерінгового сервісу з використанням безпілотних автомобілів.

Про це повідомляють прес-служби виробників. Поки послуга надається на дорогах каліфорнійського міста Сан-Хосе в Силіконовій долині.

Розвиток технології безпілотного управління дозволить підвищити безпеку руху і поліпшити ситуацію з трафіком media.daimler.com

Для безпеки на першому етапі безпілотні Mercedes-Benz S-Class курсують між західним Сан-Хосе і центром міста під контролем водія. Забронювати поїздку можна через додаток, розроблене підрозділом Daimler Mobility.

Тестові випробування допоможуть подальшому розвитку системи автономного управління стандарту SAE Level 4/5, а також інтеграції безпілотних автомобілів в систему громадського транспорту і каршерінга. Підготовка до запуску сервісу велася з серпня по листопад 2019 року совісно з міською владою і громадськими організаціями Сан-Хосе.

Bosch і Mercedes-Benz тестують безпілотники для каршерінга bosch.com

Цікаво, що ще в 2017 році Сан-Хосе став першим містом в США, який привернув приватні компанії для проведення дорожніх випробувань безпілотників і аналізу роботи інноваційних технологій в реальних умовах.

Наприклад, система кругового огляду на 360 градусів, якою володіють автономні автомобілі, в умовах завантаженого міського трафіку допоможе підвищити безпеку руху, а плавність руху безпілотників – поліпшити ситуацію з трафіком.

Для повного контролю за дорожньою ситуацією і огляду на 360 градусів використовуються оптичні камери, різноманітні типи радарів і лідари – лазерні далекоміри media.daimler.com

"Ми хочемо більше дізнатися про те, як автономні транспортні засоби можуть поліпшити безпеку і скоротити затори, а також зробити мобільність доступнішою. Проект Bosch і Mercedes-Benz взаємопов'язаний з масштабними цілями Сан-Хосе як" розумного міста "і допоможе нам сформулювати принципи для роботи з новими технологіями в транспортній системі майбутнього ", - розповідає Долан Беккел, директор департаменту інноваційного розвитку Сан-Хосе.

Bosch і Mercedes-Benz тестують безпілотники для каршерінга bosch.com

"Технологія автономного управління повинна бути надійною та безпечною. Для цього нам необхідно проводити такі тести, як в Сан-Хосе", – говорить доктор Майкл Фауст, керівник відділу інженерного управління міським автоматизованим водінням компанії Bosch.

"Це не просто автономні транспортні засоби, які потрібно перевірити в роботі. Зараз нам також потрібно переконатися, що безпілотники можуть стати частиною міської мобільності", – говорить доктор Уве Келлер, глава відділу автономного водіння Mercedes-Benz.

Bosch і Mercedes-Benz тестують безпілотники для каршерінга bosch.com

Спільний проект Bosch і Mercedes-Benz зі створення безпілотних автомобілів існує вже більше двох з половиною років і спрямований на створення системи автономного управління стандарту SAE Level 4/5. В рамках програми передбачено розробку програмного забезпечення, яке можна інтегрувати в будь-який транспортний засіб.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на виставці промислової електроніки CES 2020 компанія Mercedes-Benz представила футуристичний концепт.

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