Bosch і Daimler відзначили 25-річчя серійного застосування ESP

В цьому році компанії Bosch і Daimler відзначили 25-річчя початку застосування на серійних авто програми електронної стійкості ESP.

Вперше її встановили на Mercedes-Benz S-Class в 1995 році. Про це повідомляє прес-служба виробника.

За оцінкою фахівців Bosch, тільки в ЄС система стабілізації врятувала за чверть століття близько 15 тисяч життів, а також запобігла майже півмільйону нещасних випадків з травмами. Поряд з ременем безпеки і подушкою безпеки система ESP є одним з найважливіших рятувальних засобів в автомобілі.

"Розробка програми електронної стабілізації стала важливою віхою на шляху до реалізації "нульовий смертності" на дорогах, – говорить член правління Bosch Харальд Крегер. – ESP – це яскравий приклад того, що ми розуміємо під слоганом "створено для життя". З моменту створення в 1995 році компанія Bosch продовжує удосконалювати свою систему стабілізації і на цей момент виготовила понад 250 мільйонів ESP. Уявити сучасний автомобіль без цього електронного "ангела-хранителя" неможливо. у всьому світі 82% всіх нових автомобілів оснащені ESP, тоді як ще в 2017 році цей показник становив 64%".

Система електронної стабілізації особливо ефективна в умовах мокрого або зледенілого покриття в момент відходу від зіткнення з несподіваними перешкодами, наприклад, тваринами, або при русі на високій швидкості на крутих поворотах. Система ESP може запобігти до 80% всіх аварій, пов'язаних з занесенням.

Інтелектуальні датчики ESP зіставляють кут повороту рульового колеса і траєкторію руху автомобіля 25 раз в секунду. Якщо показання розходяться, ESP знижує крутний момент двигуна і гальмує окремі колеса. Таким чином, система допомагає водієві запобігти відходу автомобіля в занос.

З листопада 2011 року вимогу стосовно обов'язкового оснащення автомобіля ESP стало актуальним для нових легкових автомобілів та комерційного транспорту. Крім того, система стабілізації є однією з основних основою для створення комплесних систем автономного управління.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як безпечно їздити в дощ і уникнути аквапланування.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!