Бортові комп'ютери автомобілів відображатимуть дані щодо зносу шин

Компанія Michelin почала вести переговори з провідними автовиробниками про можливість впровадження інтелектуального моніторингу стану шин на автомобілях. Для цього фірми планують оснащувати покришки спеціальними чіпами, які будуть зістиковуватися з бортовим комп'ютером машини по бездротовому з'єднанню.

Як пише Autohaus, така технологія дозволить водіям краще контролювати знос шини (зокрема, встановлювати глибину протектора від моменту купівлі до необхідності заміни), а також визначати точний тиск у них – відповідна інформація буде виводитися на дисплей приладового щитка машини. Ба більше, інтелектуальне сканування поліпшить роботу системи активної безпеки. Наприклад, залежно від віку і зносу шини, а також від того, яка погода на вулиці (сонце, дощ, вітер, сніг), електроніка машини буде регулювати роботу системи автоматичного гальмування в автомобілях.

Ще одна функція, яка буде реалізована в розробці - позначка кожного колеса. Завдяки цьому на шиномонтажі зможуть міняти колеса в правильному порядку, дотримуючись правильної черговості fleetpoint.org

Однак, щоб реалізувати таку складну систему, необхідно розробити алгоритми, які уможливлять бездротове з'єднання між процесорами в покришках і комп'ютерами в автомобілях. А ось самі чіпи вже готові – їх Michelin має намір встановлювати на всі нові шини з 2023 року. Причому це стосується як покришок для легкових, так і вантажних машин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: