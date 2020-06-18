Богдан припаркував свою Tesla прямо поперек дороги. Фото
У Києві помітили ще одного героя парковки. До того ж ним виявився досить відомий політик – колишній очільник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан.
Як видно на фото, кросовер Tesla Model X припаркували прямо поперек дороги, через що автомобіль перекрив майже півтори смуги дороги. Зняли "кинутий" автомобіль у центрі міста на вул. Володимирській.
Активісти "Зупини" на своїй сторінці в Facebook пишуть, що це саме та Тесла, яка належить Андрію Богдану. Чому машину залишили таким незрозумілим способом, невідомо, але очевидно, що вона створила безліч незручностей іншим автомобілістам.
До слова сказати, колишній очільник Офісу президента України дійсно володіє електричним кросовером Tesla Model X, його він придбав ще у 2016 році. Минулого року цей автомобіль став дуже відомим, оскільки тоді на ньому їздив президент Володимир Зеленський – глава держави позичав у Богдана Теслу для зйомок своїх відеороликів, адресованих народу.
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