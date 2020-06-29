BMW змінив логотип на підтримку ЛГБТ. Фото

Кирило Лютий Новини 02:20, 30.06.2020

Німецький автоконцерн BMW підтримав представників ЛГБТ-спільноти, помістивши на свій логотип райдужний прапор.

Таким чином компанія приєдналася до "місяця гордості", який проходить в США.

"Ми віримо в відкриту культуру, де ніхто не повинен перебувати в несприятливих умовах або зазнавати переслідувань через етнічне походження, колір шкіри, національність, стать, релігію, непрацездатность або вік", – пояснили представники концерну, зазначивши, що "немає місця ненависті або неповаги".

Незабаром BMW підтримали й інші виробники автомобілів, які аналогічним чином змінили логотипи в соціальних мережах. Серед них: Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat та інші.

Однак безліч користувачів мережі обурилися такому жесту з боку автоконцерну, почавши писати масу гнівних коментарів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві засвітився старий Mercedes за 10 мільйонів доларів.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Вибух будинку в Києві: постраждалі заявили, що їх не пускають у подаровані Зеленським квартири

У "Театрі на Подолі" відмовилися спілкуватися російською: обурений глядач звинуватив його "в зухвалості"

Кремль може повторити сценарій анексії Криму на півдні України, – Чийгоз

Філарет заговорив про новий томос і відмову від ПЦУ

Незадоволених Зеленським стало більше, ніж задоволених, – результати опитування