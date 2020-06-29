BMW змінив логотип на підтримку ЛГБТ. Фото
Німецький автоконцерн BMW підтримав представників ЛГБТ-спільноти, помістивши на свій логотип райдужний прапор.
Таким чином компанія приєдналася до "місяця гордості", який проходить в США.
"Ми віримо в відкриту культуру, де ніхто не повинен перебувати в несприятливих умовах або зазнавати переслідувань через етнічне походження, колір шкіри, національність, стать, релігію, непрацездатность або вік", – пояснили представники концерну, зазначивши, що "немає місця ненависті або неповаги".
Незабаром BMW підтримали й інші виробники автомобілів, які аналогічним чином змінили логотипи в соціальних мережах. Серед них: Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat та інші.
Однак безліч користувачів мережі обурилися такому жесту з боку автоконцерну, почавши писати масу гнівних коментарів.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві засвітився старий Mercedes за 10 мільйонів доларів.