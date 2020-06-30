Німецький автоконцерн BMW підтримав представників ЛГБТ-спільноти, помістивши на свій логотип райдужний прапор.

Таким чином компанія приєдналася до "місяця гордості", який проходить в США.

BMW змінив логотип на підтримку ЛГБТ. Фото

"Ми віримо в відкриту культуру, де ніхто не повинен перебувати в несприятливих умовах або зазнавати переслідувань через етнічне походження, колір шкіри, національність, стать, релігію, непрацездатность або вік", – пояснили представники концерну, зазначивши, що "немає місця ненависті або неповаги".

BMW змінив логотип на підтримку ЛГБТ. Фото

Незабаром BMW підтримали й інші виробники автомобілів, які аналогічним чином змінили логотипи в соціальних мережах. Серед них: Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat та інші.

BMW змінив логотип на підтримку ЛГБТ. Фото

Однак безліч користувачів мережі обурилися такому жесту з боку автоконцерну, почавши писати масу гнівних коментарів.

BMW змінив логотип на підтримку ЛГБТ. Фото

BMW змінив логотип на підтримку ЛГБТ. Фото

BMW змінив логотип на підтримку ЛГБТ. Фото

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві засвітився старий Mercedes за 10 мільйонів доларів.