BMW X8 2021 року – найкрутіший кросовер німецького бренду

На даний момент BMW X7 є найбільш дорогим кросовером баварців. Але скоро ситуація зміниться завдяки BMW X8 – назву моделі вже запатентовано.

За інформацією авторитетного ресурсу BMWblog, торгові марки Х8 та Х8 М вже зареєстровані. Таким чином, крім стандартної моделі з'явиться і спортивна версія. Основою для новинки стане платформа і компоненти БМВ Х7.

Величезний BMW Х7 стане основою для X8 2021 bmw.com

У свою чергу, новий БМВ Х8 виявиться своєрідним збільшеним варіантом BMW X6 – великим купеподібним кросовером. У цій моделі зроблять ставку на розкіш і комфортний салон. Але все це відійде на задній план у разі Х8 М, прогнозована вартість якого може досягати 200 000 євро.

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Традиційно, М-версія отримає більш агресивний дизайн, жорстку підвіску і спортивні налаштування. Очікується, що під капотом опиниться мотор БМВ М5 – V8 об'ємом 4,4 л, потужність якого для Х8 М перевищить 600 к.с.

Можливий варіант дизайну BMW X8 2021 carwow.co.uk

Але і це ще не все, адже в компанії готують гібридну модифікацію з віддачею понад 700 к.с. Чекати автомобіль доведеться до наступного року.

Можливий варіант дизайну BMW X8 2021 bmwblog.com

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