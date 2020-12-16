BMW X7 перетворили на всюдихід для бездоріжжя

Сергій Іванов Новини 12:40, 16.12.2020 Оновлено: 12:42, 16.12.2020

Новий BMW X7 піддався тюнінгу у німецькому ательє Manhart Performance, яке перетворило люксовий кросовер у всюдихід для бездоріжжя MHX7 650 Dirt Edition².

Про це повідомляє пресслужба виробника. За основу для чергового екстремального проекту ательє Manhart вибрало версію BMW X7 M50i.

MHX7 650 Dirt Edition² створений на базі BMW X7 M50i
manhart-performance.de

Новинка всім своїм виглядом демонструє, що готова до найсерйозніших випробувань. Автомобіль повністю "одягли" у чорну матову захисну плівку з імітацією 3D-заклепок.

Автомобіль повністю "одягли" в чорну матову захисну плівку з імітацією 3D-заклепок
manhart-performance.de
MHX7 650 Dirt Edition²
manhart-performance.de
MHX7 650 Dirt Edition²
manhart-performance.de

Модернізація пневмопідвіски дозволила збільшити дорожній просвіт на 40 мм. Крім того, на автомобіль встановили фірмові 20-дюймові чорні диски Black Rhino з позашляховими шинами Maxxis Bighorn MT-764 розмірністю 305/50. На думку творців, з таким арсеналом MHX7 650 Dirt Edition² сможет легко долати найсуворіше бездоріжжя, загалом, побувати там, де звичайний BMW X7 не зустрінеш.

На автомобіль встановили диски Black Rhino з позашляховими шинами Maxxis Bighorn розмірністю 305/50 R20
manhart-performance.de

Фахівці Manhart Performance збільшили віддачу 4,4-літрового мотора V8, встановивши замість заводської вихлопної системи колектор HJS, вихлопні труби з нержавіючої сталі та глушник з активними заслінками. Перепрограмування блоку керування двигуном дозволило підвищити потужність з 530 до 650 к.с., а крутний момент виріс з 750 до 920 Нм.

Модернізація пневмопідвіски дозволила збільшити дорожній просвіт на 40 мм
manhart-performance.de

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Manhart Performance представила "незаконний" BMW, а їхні колеги з компанії Alpina підготували свою версію кросовера BMW X7.

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