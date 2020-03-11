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11 березня • оновлено в 09:33
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BMW X5 протаранив два нових авто за $350 000 в автосалоні

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У штаті Арізона, США, сталася дуже дорога ДТП. У ній постраждав кросовер BMW X5, а також два нових суперкара McLaren.

Про те, що трапилося, розповів сам водій BMW своєму Facebook. За словами американця, його підрізали на дорозі, внаслідок чого він втратив керування над автомобілем і з'їхав на узбіччя. На жаль, на шляху некерованого авто знаходився дилерський центр McLaren Scottsdale.

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

facebook.com/paul.dubois.144

BMW X5 протаранив сріблястий суперкар McLaren 720S, що стояв на парковці автосалону, який, у, свою чергу, врізався у вітрину шоу-руму. Від удару панорамне скло салону прогнулося всередину і зачепило помаранчевий 720S, який стояв на майданчику виставкового залу.

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

facebook.com/paul.dubois.144

Як можна бачити на фото, сріблястий суперкар постраждав серйозно: у нього деформована передня і задня частини; що ж стосується оранжевого екземпляра, він зазнав не таких серйозних наслідків – все "обійшлося" стертою фарбою.

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

facebook.com/paul.dubois.144

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

facebook.com/paul.dubois.144

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

facebook.com/paul.dubois.144

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

facebook.com/paul.dubois.144

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

facebook.com/paul.dubois.144

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

facebook.com/paul.dubois.144

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren

facebook.com/paul.dubois.144

У своєму пості водій БМВ зазначив: "Радий, що це була не моя вина, інакше я швидко став би банкрутом". І його побоювання небезпідставні: новий суперкар McLaren 720S в США коштує майже 350 000 доларів. По суті, це один з найдорожчих автомобілів сучасності.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що діти викрали два однакових кросовера Lamborghini і розбили їх одна об одну.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
ДТП суперкар фотографии курйоз
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Отмазка в стиле росейского скота. Это не я! А ты докажь! Меня подрезали!
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