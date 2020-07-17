BMW впала з висоти 16 метрів: що з нею сталося

Віталій Сазонов Новини 15:30, 17.07.2020

Курйозний випадок стався в аеропорту Дюссельдорфа. З багаторівневого паркінгу впав седан BMW 5-Series. Машина перетворилася на купу металу, а ось водій, що дивно залишився живий і навіть став на ноги.

Сайт rp-online.de пише, що машина звалилася з висоти не менше 16 метрів, попередньо пробивши металеву загороду, яка була встановлена на стоянці. Водій намагався втекти від поліції (погоня почалася ще на шосе і автомобіліст ніяк не хотів здаватися), але в один момент не впорався з керуванням і потрапив у жорстку ДТП.

Наслідки падіння BMW з 16 метрів.
Фото: Polizei NRW Düsseldorf, Facebook

В результаті інциденту автомобіль виявився зруйнованим. При цьому коли на місце події прибула поліція, 33-річний водій водій почав тікати, але у кінцевому підсумку здався. Правоохоронці підозрюють, що він був п'яний.

Наслідки падіння BMW з 16 метрів.
Скриншот відео
Наслідки падіння BMW з 16 метрів.
Скриншот відео
Наслідки падіння BMW з 16 метрів.
Скриншот відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що старий Ford знищив в аварії сучасний кросовер BMW, при цьому сам толком не постраждав.

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