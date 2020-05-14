Компанія BMW вирішила оригінальним чином привернути увагу потенційних покупців до броньованого кросоверу BMW X5 Protection VR6, продажі якого стартували в цьому році.

2020 BMW X5 Protection VR6 bmw.com

Відеоролик демонструє протистояння броньовика і кулі, випущеної з автомата Калашникова. І, звичайно ж, у неї не залишається ніяких шансів на успіх...

Нагадаємо, що нове покоління броньованого кроссовера BMW X5 Protection VR6 було презентовано минулого літа. Клас бронювання VR6 гарантує захист пасажирів від обстрілу з автомата Калашникова кулями калібру 7,62 мм і вибуху ручної гранати DM51 під днищем.Всі скла, крім водійського, не відкриваються, а їх товщина складає 33 мм.

Всі скла, крім водійського, не відчиняються bmw.com

2020 BMW X5 Protection VR6 bmw.com

2020 BMW X5 Protection VR6 bmw.com

2020 BMW X5 Protection VR6 bmw.com

Броньований X5 базується на версії M50i з 530-сильним 4,4-літровим V8. Для підвищення надійності пневмопідвіска замінена звичайними пружинами, встановлені спеціальні 20-дюймові колеса з шинами Run Flat і особливий паливний бак. Максимальну швидкість обмежили до 210 км/год.

2020 BMW X5 Protection VR6 bmw.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Audi представила броньовану версію флгаманского лімузина A8 L.