BMW проти Калашникова, хто переможе: відео
Компанія BMW вирішила оригінальним чином привернути увагу потенційних покупців до броньованого кросоверу BMW X5 Protection VR6, продажі якого стартували в цьому році.
Відеоролик демонструє протистояння броньовика і кулі, випущеної з автомата Калашникова. І, звичайно ж, у неї не залишається ніяких шансів на успіх...
Нагадаємо, що нове покоління броньованого кроссовера BMW X5 Protection VR6 було презентовано минулого літа. Клас бронювання VR6 гарантує захист пасажирів від обстрілу з автомата Калашникова кулями калібру 7,62 мм і вибуху ручної гранати DM51 під днищем.Всі скла, крім водійського, не відкриваються, а їх товщина складає 33 мм.
Броньований X5 базується на версії M50i з 530-сильним 4,4-літровим V8. Для підвищення надійності пневмопідвіска замінена звичайними пружинами, встановлені спеціальні 20-дюймові колеса з шинами Run Flat і особливий паливний бак. Максимальну швидкість обмежили до 210 км/год.
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