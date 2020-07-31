BMW прощається з дизельними моторами

Сергій Іванов Новини 10:40, 31.07.2020

У компанії BMW вирішили відмовитися від версій з 3-літровим дизельним мотором з 4-ма турбінами з вересня нинішнього року.

Урочистий догляд "на пенсію" вирішили відзначити випуском спеціальних версій X5 і X7, які отримали назву Final Edition.

Компанія BMW підготувала "фінальну серію" X5 M50d і X7 M50d. Фото:
bmw.com

Для них підготували широкий список стандартного оснащення, який включає лазерні фари головного світла, систему поуавтономного управління, проекційний дисплей, преміальну аудіосистему Harman Kardon, звуконепроникне скло і особливе оздоблення салону.

"Фінальна серія" X5 M50d і X7 M50d отримає багату базову комплектацію. Фото:
bmw.com

Трилітровий рядний 6-циліндровий мотор з 4-ма турбінами розвиває 400 к.с. (294 кВт) і видає "на гора" значний крутний момент в 760 Нм. З таким "серцем" X5 M50d здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 250 км/год. X7 M50d витрачає на спринт 0-100 км/год на 0,2 с більше часу, але "максималка" у нього така ж, як у менш крупного побратима. За циклу WLTP X5 M50d витрачає в середньому 8,3 л/100 км, а X7 M50d – 9 л/100 км.

Трилітровий рядний шестициліндровий турбодизель розвиває 400 к.с і 760 Нм крутного моменту. Фото:
bmw.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія BMW має намір істотно збільшити кількість гібридних і електричних моделей.

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