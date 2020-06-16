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BMW припинила виробництво своєї найкрутішої моделі

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
1,8 т.
Історія найбільш незвичайної моделі BMW завершилася

Історія найбільш незвичайної моделі BMW завершилася

Гібридний суперкар BMW i8 зняли з виробництва. Незвичайна модель знаходилася на конвеєрі шість років, за цей час встигли виготовити 20,5 тис. примірників. Автомобіль вийшов дуже рідкісним.

Серед моделей BMW купе і родстер i8 виділяються завдяки унікальному дизайну, який поєднує в собі багато фірмових елементів компанії, але фактично не схожий на жодний автомобіль баварського бренду.

Цікаво, що і сьогодні, через 6 років після старту моделі, гібридний BMW i8 продовжує виглядати дуже футуристично і демонструвати зовсім не застарілий дизайн "з майбутнього", якому позаздрять більш потужні суперкари.

На конвеєрі підготували останній екземпляр крутого гібриду BMW

На конвеєрі підготували останній екземпляр крутого гібриду BMW

Останню BMW i8 пофарбовано в яскраво-синій колір

Останню BMW i8 пофарбовано в яскраво-синій колір

Сумарна віддача силової установки, що складається з бензинового 1,5-літрового турбованого двигуна і електромотора, дорівнює 374 к.с. Розгін до 100 км/год займає 4,4 с. Акумуляторна батарея ємністю близько 12 кВтг забезпечує 35 км пробігу на електротязі.

І зараз BMW i8 виглядає дуже ефектно

І зараз BMW i8 виглядає дуже ефектно

Гібридний суперкар з'явився в модельному ряді БМВ в 2014 році

Гібридний суперкар з'явився в модельному ряді БМВ в 2014 році

Останній вироблений екземпляр пофарбовано в рідкісний синій колір Portimao Blue. Автомобіль замовив покупець в Німеччині.

Найближчим часом BMW i8 не отримає наступника

Найближчим часом BMW i8 не отримає наступника

Раніше OBOZREVATEL розповідав про розробку першого покоління кросовера BMW X5, який назавжди змінив уявлення про знаменитого німецького автовиробника.

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