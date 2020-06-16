BMW припинила виробництво своєї найкрутішої моделі

Гібридний суперкар BMW i8 зняли з виробництва. Незвичайна модель знаходилася на конвеєрі шість років, за цей час встигли виготовити 20,5 тис. примірників. Автомобіль вийшов дуже рідкісним.

Серед моделей BMW купе і родстер i8 виділяються завдяки унікальному дизайну, який поєднує в собі багато фірмових елементів компанії, але фактично не схожий на жодний автомобіль баварського бренду.

Цікаво, що і сьогодні, через 6 років після старту моделі, гібридний BMW i8 продовжує виглядати дуже футуристично і демонструвати зовсім не застарілий дизайн "з майбутнього", якому позаздрять більш потужні суперкари.

На конвеєрі підготували останній екземпляр крутого гібриду BMW

Останню BMW i8 пофарбовано в яскраво-синій колір

Сумарна віддача силової установки, що складається з бензинового 1,5-літрового турбованого двигуна і електромотора, дорівнює 374 к.с. Розгін до 100 км/год займає 4,4 с. Акумуляторна батарея ємністю близько 12 кВтг забезпечує 35 км пробігу на електротязі.

І зараз BMW i8 виглядає дуже ефектно

Гібридний суперкар з'явився в модельному ряді БМВ в 2014 році

Останній вироблений екземпляр пофарбовано в рідкісний синій колір Portimao Blue. Автомобіль замовив покупець в Німеччині.

Найближчим часом BMW i8 не отримає наступника

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