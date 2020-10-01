BMW представив нове покоління кабріолета 4 серії

Компанія BMW представила нове покоління кабріолета 4 серії.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Не встигли замовкнути овації з приводу презентації нових BMW M3 і М4, як компанія піднесла своїм фанам черговий подарунок.

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

До абріолет BMW 4 Series Convertible виконаний в новому фірмовому стилі бренду. Вперше за 35 років своєї історії відкрита версія настільки сильно відрізняється від спорідненого седана 3 серії.

Базова версія BMW 420i Convertible оснащується чотирициліндровим бензиновим двигуном потужністю 184 к.с. і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач Steptronic. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 8,2 секунди і досягає максимальної швидкості 236 км/год.

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

Топова BMW M440i xDrive Convertible отримала в своє розпорядження 374-сильний рядний "шістку", 8-ступінчасту АКП і системою повного приводу. Набір 100 км/год з місця займає 5,1 секунди, максимальна швидкість – 250 км/год.

Всього новинка буде запропонована в 6 варіантах. Крім уже перерахованих вище версій, покупці зможуть замовити бензинову 430i cabrio (258 к.с.) і три "м'яких" дизельних гібрида – моноприводні 420d (190 к.с.) і 430d (286 к.с.), а також повнопривідну M440d xDrive (340 к.с.). Останні дві модифікації будуть доступні в другій половині майбутнього року.

Новий BMW 4 Series Convertible отримав динамічний силует. У передній частині кузова органічно поєдналися риси класичних і ультрасучасних моделей марки. Високоефективні лазерні фари входять в стандартну комплектацію всіх версій, окрім базової 420i, яка отримала ультратонкі світлодіодні фари.

Новий складаний верх поєднав в собі краще від м'якого тенту і жорстких панелей. Профіль витончено вигинається над салоном, залишаючи пасажирам достатньо місця над головою. Дах на 40% легше, ніж на BMW 4 Series Convertible попереднього покоління. Значно покращилися акустичні і теплоізоляційні властивості. У базовому виконанні тент виконаний з чорної тканини, а опціонально доступний колір "Антрацит" з сріблястим ефектом.

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

Інженери значно збільшили жорсткість кузова на кручення і понизили центр ваги. По осях ідеальна – 50:50. Стабільність і керованість поліпшена, в тому числі за рахунок розширення передньої колії на 28 мм і задній – на 18 мм. А оптимізована аеродинаміка дозволила понизити витрату палива.

Ходова частина забезпечує точність і прозорість реакцій. Опціонально доступна більш жорстка підвіска М Sport, яку можна доповнити іншими атрибутами з М-лінійки, такими як електронно-керовані амортизатори, гальмівні механізми з червоними або синіми супортами, задній диференціал з електронним блокуванням.

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

Для задніх пасажирів призначені два індивідуальних сидіння, зсунутих ближче до центру кузова. Водій і передній пасажир мають можливість насолоджуватися кріслами зі спортивним профілем, шкіряним оздобленням та електричними настройками. Ремені безпеки автоматично подаються електроприводом під руку сидять на передніх місцях. Обсяг багажника варіюється від 300 л з опущеною дахом до 385 л при піднятому тенті. Це відповідно на 80 і 15 л більше, ніж у BMW 4 Series Convertible попереднього покоління.

Поїздку з відкритим верхом зроблять максимально комфортною вітрозахисний екран, опциональная система "Повітряний комір" для обігріву теплим повітрям шиї водія і переднього пасажира. Для меломанів передбачена аудіосистема об'ємного звучання Harman/Kardon Surround Sound.

2021 BMW 4 Series Convertible. Фото: press.bmwgroup.com

Безпека водія та його супутників забезпечують більше десяти асистентів водія, включаючи адаптивний круїз-контроль. Менше відволікатися від керування допомагають функція голосових команд мультимедійної системі і проекційний дисплей, що виводить підказки навігації і ключові параметри автомобіля прямо на вітрове скло перед очима водія.

На українському ринку BMW 4 Series Convertible очікується навесні наступного року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія BMW готує новий електромобіль i4 з запасом ходу до 600 км.