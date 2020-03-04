BMW презентувала свій новий логотип. Але є нюанс

Компанія BMW представила свій новий логотип, який помітно відрізняється від актуальною емблеми. Однак фанатам марки панікувати не варто. У всякому разі, поки що.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий логотип BMW дебютував на концепті i4 – прототипі електричного седана БМВ, який представили буквально вчора. Цей автомобіль з'явиться на світ у 2021 році, і, коли вийде на ринок, він складе конкуренцію Tesla Model 3.

Новий логотип BMW bmwblog.com

Головна відмінність нового логотипу – плоский дизайн (по суті, 3D форма була замінена 2D). Крім того, глоготіп він став прозорим (у зовнішнього кола тепер немає заливки), хоча найбільш впізнавані елементи – кругла форма, синьо-біла кольорова схема (вона символізує обертання гвинта) в середині і напис "BMW" зверху – залишилися. Чорний колір повністю зник з логотипу, а букви змінилися в шрифті.

Синьо-біла кольорова схема в логотипі символізує обертання гвинта літака. Саме з виробництва авіадвигунів почалася історія BMW creativebloq.com

За всю історію BMW, яка триває з 1916 року, це вже п'яте оновлення логотипу – останнє відбулося у 1997 році. Виробник підкреслив, що нова емблема відповідає сучасним цифровим ері, її завдання – залучити до марки молодь і заново відкрити бренд для лояльних клієнтів. "BMW стає брендом відносин. А прозорий логотип був розроблений, щоб "випромінювати більше відкритості та ясності", – підкреслили в марці.

Еволюція логотипу BMW. 1917 - 2020 creativebloq.com

Однак як мінімум найближчим часом ми не побачимо на дорогах BMW з новим логотипом. За даними видання BMW Blog, новий логотип не використовуватиметься на серійних автомобілях: ним в основному будуть прикрашати концепти, а також застосовувати в маркетинговій сфері та комунікаційних цілях (на офіційних паперах, сайтах компанії і т.п.).

Новий логотип BMW bmwblog.com

BMW i4 bmwblog.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL проводив тест дизельної BMW 5, яка зараз пропонується в Україні за знижкою.

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