BMW представила новий спортивний гетчбек

Компанія BMW представила цікаву новинку – BMW 128ti – перший передньопривідний хот-гетч, покликаний зайняти місце на сходинку нижче від повнопривідної версії M135i xDrive.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Повернення легендарного позначення "ti" (Turismo Internazionale), яке використовувалося на таких культових моделях BMW, як 1800 TI, 2002 TI, 323ti Compact і 325ti Compact, дозволить залучити до марки нових фанів.

2021 BMW 128ti. Фото: press.bmwgroup.com

Новинка отримала в своє розпорядження 2-літрову турбіровану "четвірку", яка розвиває потужність 265 к.с., а крутний момент досягає значного для такого компактного авто крутного моменту в 400 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчаста спортивна коробка передач Steptronic Sport. До першої "сотні" гетчбек здатний розганятися за 6,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

2021 BMW 128ti. Фото: press.bmwgroup.com

Крім гідних швидкісних і динамічних характеристик, автомобіль відрізняється від побратимів спортивною підвіскою M Sport. Кліренс зменшили на 10 мм, і тепер він становить 153 мм. Від M135i xDrive новинка успадкувала жорсткіші стабілізатори, пружини і амортизатори. Крім того, за рахунок переднього приводу 128ti на 80 кг легша від "зарядженого" M135i.

2021 BMW 128ti. Фото: press.bmwgroup.com

Також модернізації піддалася гальмівна система M Sport, а супорти пофарбовані в червоний колір. Для моделі підготували особливі 18-дюймові колісні диски 553 М із двокольорового забарвленням та характерним Y-подібним малюнком, а шини Michelin Pilot Sport 4 дозволять чіпко триматися за дорожнє полотно.

2021 BMW 128ti. Фото: press.bmwgroup.com

Зовні модель 128ti можна дізнатися за пакетом Shadowline з чорним облицюванням радіатора і корпусами дзеркал, червоними бічними "спідницями" і вставками в бамперах, масивним дифузором із парою хромованих патрубків з боків, а також червоними аплікаціями "ti".

2021 BMW 128ti. Фото: press.bmwgroup.com

2021 BMW 128ti. Фото: press.bmwgroup.com

2021 BMW 128ti. Фото: press.bmwgroup.com

Інтер'єр багато прикрашений червоними рядками і декоративним вставками.

2021 BMW 128ti. Фото: press.bmwgroup.com

2021 BMW 128ti. Фото: press.bmwgroup.com

2021 BMW 128ti. Фото: press.bmwgroup.com

У Німеччині вартість 2021 BMW 128ti стартує з позначки €41574, а продаж почнеться в листопаді.

Як раніше в повідомляв, компанія BMW активно розширює свій модельний ряд. Нещодавно баварці презентували купе М3 і М4, а також новий кабріолет 4 серії.