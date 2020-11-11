BMW представила новий позашляховик: електричний аналог X5

Компанія BMW представила новий флагманський електричний кросовер під назвою iX. Це серійна версія концепту, який дебютував ще кілька років тому під ім'ям iNext, і, по суті, являє собою електричний аналог знаменитого X5.

Як зазначила у своєму прес-релізі баварська марка, новий BMW iX все ще знаходиться на стадії розроблення, проте, показаний варіант – це вже практично повністю готовий продукт, який буде запропонований споживачам.

BMW iX заснований на новій платформі, розробленій спеціально для електромобілів. У неї є багато переваг, і особливо BMW пишається широкими можливостями автономного керування і цифровими технологіями. Наприклад, комп'ютер цієї архітектури може обробляти в 20 разів більше даних, ніж у актуальних моделей.

Що стосується розмірів, iX дуже близький до паливних кроссоверів BMW. Він такої самої довжини, як X5, такий же високий, як X6, і має колеса того самого розміру, що і X7. Дизайн новий електрокар в цілому також успадкував від інших машин марки – збереглися навіть фірмові "ніздрі", незважаючи на те, що електромобілю вони не потрібні з практичної точки зору. Втім, у BMW все ж знайшли їм застосування: під "радіаторною решіткою" приховані датчики, камера і радари для просунутих допоміжних систем.

BMW iX – перший серійний автомобіль з шестикутним кермом, яке, за заявою виробника, полегшує управління і дає водієві кращу оглядовість приладової панелі. Ще одна цікава деталь салону – електрорегулювання сидінь розташовані на дверних панелях. Нарешті, всередині iX цікавий ще й тим, що у нього найбільша площа скління серед всіх BMW.

Великий позашляховик приводиться в рух двома електродвигунами загальною потужністю трохи більше 500 к.с., і завдяки такій установці iX розганяється від 0 до 100 км/год менш ніж за 5 секунд. Працює мотор в парі з великою батареєю на 100 кВтгод, яка забезпечує запас ходу у 600 км за циклом WLTP.

Швидка зарядка постійним струмом потужністю до 200 кВт заряджає акумулятор до 70% ємності за 40 хвилин, а 10 хвилин підключення вистачить на подолання відстані у 120 км.

Виробництво BMW iX має початися в другій половині 2021 року на заводі в Дінгольфінзі, а продаж – наприкінці того самого року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW iX буде коштувати більше, ніж X5. Втім, точна ціна новинки поки невідома.