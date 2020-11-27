BMW пообіцяла швидкий дебют нового 4 Series Gran Coupe

У компанії BMW готуються до презентації нового спортивного седана 4 Series Gran Coupe.

В інтерв'ю GoAuto шеф-дизайнер компанії Крістофер Вейл пообіцяв, що презентація відбудеться "дуже скоро" і назвав новинку "чудовою." Поки ж ми можемо судити про зовнішність майбутньої моделі за останніми новинками з Мюнхена – спорткарам M3 і M4, кабріолету 4 Series, а також шпигунським фото автомобіля в камуфляжі.

Лінійкою силових агрегатів з новим спорт-седаном "поділяться" родинні моделі концерну. Очікується, що автомобіль отримає широку гамму двигунів, в тому числі "м'яких" гібридів.

Початкова версія 420i Gran Coupe буде оснащуватися чотирициліндровим 184-сильним бензиновим мотором і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач Steptronic. Крім того, для покупцям будуть запропоновані бензинова версія 430i Gran Coupe з мотором потужністю 258 к.с.

Гамма "м'яких" гібридів буде представлена дизельними версіями 420d (190 к.с.) і 430d (286 к.с.), а також повнопривідної M440d xDrive (340 к.с.). Найвимогливіші покупці зможуть замовити бензинову модифікацію BMW M440i xDrive з 374-сильною рядною "шісткою", 8-ступінчастою АКП і повним приводом.

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