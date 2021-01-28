BMW підготувала нові гібридні версії 'трійки' та 'п'ятірки'

Компанія BMW продовжує електрифікувати свою модельну гамму і анонсувала 5 нових версії популярних моделей 3-й та 5-й серії.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У березні компанія BMW запропонує своїм шанувальникам чотири PHEV-гібрида на базі моделей 3 Series та п'ять – у сімействі BMW 5 Series. Таким чином портфоліо гібридів складе 15 моделей BMW та одну Mini, а до 2023 року у компанії мають намір довести їх кількість до 25.

Нові моделі 3 Series представлені седаном і універсалом 320e, а також повнопривідним універсалом 320e xDrive. Для шанувальників "п'ятірки" будуть доступні седан і універсал 520E.

Всі вони оснащуються гібридною силовою установкою, що складається з електромотора та 2-літрового 4-циліндрового двигуна потужністю 163 к.с. Сумарна віддача гібрида досягає 204 л.с. і 350 Нм. До ведучих коліс всю цю міць відправляє 8-ступінева АКП Steptronic. Живлення електромотору забезпечує батарея ємністю 12 кВтг, яка знаходиться під заднім рядом сидінь.

На розгін до першої "сотні" седану BMW 320e потрібно 7,6 с, а максимальна швидкість досягає 225 км / ч. Універсалу потрібно на спринт 0-100 км/год на 0,3 с більше. У повнопривідного BMW 320e xDrive Touring ці показники рівні відповідно 8,2 с і 219 км/год. Новий BMW 520e Sedan витрачає на розгін до 100 км/год, а максимальна швидкість складає 225 км/год. Універсалу потрібно відповідно 8,2 с, а його "максималка" – 218 км/год.

На електротязі швидкість всіх гібридів обмежена електронікою на позначці 140 км/год. За даними виробника в залежності від версії гібрид здатний подолати без шкідливих викидів від 46 до 61 км. У русі батарея заряджається за рахунок рекуперації енергії гальмування.

У європейських дилерів нові гібриди з'являться вже у березні нинішнього року.

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