BMW офіційно презентував оновлену 5 Series

Компанія BMW провела онлайн-презентацію оновленого сімейства BMW 5 Series.

2021 BMW 5 Series в двох типах кузовів – седан і універсал bmw.com

Впізнати новинку можна по видозміненої матричної головній оптиці з L-образними ДХО, збільшеному облицюванню радіатора, іншому передньому бамперу з великими повітрозабірниками, оригінальним заднім світлодіодним ліхтарям і іншим деталям.

В асортименті моделі з'явилися 4 нових кольори кузова і стильні легкосплавні диски від 18 до 20 дюймів. Розширено пакет базового і опціонного обладнання та аксесуарів.

2021 BMW 5 Series bmw.com

Не менш інтенсивну роботу провели дизайнер інтер'єру. У салоні з'явилися спортивне кермо з іншим розташуванням кнопок, автоматичний клімат-контроль з розширеними функціями і нова навігаційна система.

2021 BMW 5 Series bmw.com

Центральний дисплей тепер в стандартній комплектації має діагональ 10,25 дюйма, а в якoстi опції можна замовити більший 12,3-дюймовий екран.

Як опція пропонується дисплей діагоналлю 12,3 дюйма bmw.com

Також компанія оновила програмне забезпечення бортового комп'ютера і розширила його функціональні можливості. В якості опції пропонуються нові спортивні сидіння і матеріали обробки.

У сімействі з'явилася нова версія BMW 5 Series M Sport Edition. Вона буде доступна як в кузові седан, так і універсал, а тираж обмежений 1000 примірників.

2021 BMW 5 Series M Performance bmw.com

Новинка буде відрізнятися ексклюзивним кольором Donington Grey, пакетом M Sport і двоколірними 20-дюймовими дисками BMW Individual Air Performance.

Лінійку гібридiв PHEV розширили до 5 моделей, крім того, технологія BMW eDrive доступна тепер і для версій з кузовом універсал.

2021 BMW 5 Series PHEV будуть доступні в листопаді нинішнього року bmw.com

Також в оновленому сімействі вперше використовується технологія "м'якого гібрида" з 48-вольтової бортової системою, яка доступна для версій з 4 і 6-циліндровими моторами. Стартер-генератор забезпечує додатково 11 к.с. (8 кВт) потужності.

2021 BMW 5 Series bmw.com

Чотирьох і шестициліндрові бензинові двигуни BMW TwinPower Turbo отримали оптимізовану систему вприскування палива, а нові дизельні мотори – двоступеневу систему наддуву. При цьому всі автомобілі відповідають актуальним екологічним стандартам Euro 6d.

2021 BMW 5 Series bmw.com

Спочатку покупцям будуть доступні версії з традиційними ДВС, а гібридні модифікації PHEV з'являться з листопада. Сімейство представлено бензиновими моделями потужністю 184-530 к.с., а дизельні мають в своєму арсеналі від 190 до 340 к.с. Гібридні силові агрегати PHEV в залежності від версії мають потужність від 292 до 394 к.с. і здатні долати на електротязі від 53 до 67 км.

Сімейство BMW 5 Series представлено бензиновими моделями потужністю 184-530 к.с., а дизельні мають в своєму арсеналі від 190 до 340 к.с. bmw.com

Всі мотори без винятку працюють в парі з 8-ступінчастою коробкою передач Steptronic. В якості опції для більшості версій доступна фірмова повнопривідна трансмісія. BMW xDrive.

2021 BMW M550i – найпотужніша версія оновленого сімейства. В її арсеналі – 530 к.с. bmw.com

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