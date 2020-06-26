BMW найпопулярніші: на яких крутих авто їздять в Африці

На яких крутих авто їздять в країнах Африки

Деякі стереотипно вважають, що через слабко розвинену економіку в країнах Африки взагалі немає будь-яких пристойних автомобілів. Однак це не так.

Насправді в Африці можна зустріти все ті самі машини, що і на інших континентах. Навіть суперкари і преміальні седани. Єдине, купити нову "конячку" тут досить складно – по-перше, дуже мало офіційних представництв (тому більшості доводиться імпортувати автомобіль своєї мрії), а по-друге – податки на імпорт автомобілів в Африці – одні з найбільших у світі.

На яких крутих авто їздять в країнах Африки Фото: gtspirit.com

Нещодавно на сайті gtspirit.com вийшла стаття під назвою "Африканська автомобільна культура: найпопулярніші спортивні автомобілі континенту". Цей матеріал наочно показують, на яких крутих авто полюбляють їздити місцеві жителі.

На яких крутих авто їздять в країнах Африки Фото: gtspirit.com

Найбільшим попитом в Африці, як виявилося, користуються спортивні BMW – машини цієї марки шанують практично в кожній країні. Особливо добре купують BMW, M2, M3, M4 і кросовери X6M – вони часто зустрічаються в Гані, ПАР, Алжирі, Нігерії, Марокко, Раунді. Також користуються попитом VW Golf GTI і Golf R, плюс Mercedes у версіях AMG та Audi лінійок S і RS – в тій самій ПАР, Намібії та Лівії. А ось в Зімбабве, Замбії, Мозамбіку, Ботсвані, Танзанії та Уганді віддають перевагу японським авто – Subaru WRXSTI, Mitsubishi Lancer Evolution, Nissan Skyline, Mazda RX7 та ін.

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

Преміальний сегмент в Африці також добре представлений. В деякі країнах місцева еліта охоче їздить на Ferrari, Aston Martin, Audi R8 – наприклад, таких авто багато в Маврикії. Але все ж найзаможнішою країною в цьому плані, мабуть, є Марокко – тут можна побачити найрізноманітніші суперкари, від Ferrari 488 та McLaren 650S до Bugatti Veyron та навіть Chiron.

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

Нарешті, ще одна важлива деталь – в Африці є багато машин в японському тюнинге JDM. Найбільшим притулком цих авто є Ботсвана.

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

На яких крутих авто їздять в країнах Африки. Фото: gtspirit.com

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