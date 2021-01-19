BMW Motorrad презентував кастом-байк у стилі ар-деко

Мотоциклетний підрозділ концерну BMW та ательє Kingston Custom представили спільний проєкт BMW R 18 "Spirit of Passion".

Про це повідомляє пресслужба виробника. Основою для проєкту поcлугувала нова модель "круїзера" R 18, що презентована компанією BMW минулого року.

Німецьке ательє Kingston Custom Дірка Олеркінга (Dirk Oehlerking) добре відоме своїми яскравими та самобутніми проєктами. Але в цьому разі конструкція серійного BMW R 18 залишилася майже без змін. "BMW R 18 настільки досконалий, що я залишив усе як є. Рама на 100% оригінальна і настільки складна, що тут нічого міняти не треба", – коментує Олеркінг. Але байк усе-таки перетворився на впізнаваний продукт Kingston Custom.

Кузов, кермо та крила виконані вручну. Вихлопна система BMW R 18 була змінена, а сідло запозичено з ряду універсальних аксесуарів. Покажчики повороту були замінені на аналоги від Kellermann, а передня світлодіодна фара тепер інтегрована у обтічник. Підвіска коліс та паливний бак – оригінальні. Дизайн виконаний у класичному стилі ар-деко.

Олеркінг багато років займається кастомайзингом мотоциклів BMW. На його рахунку близько 20 оригінальних моделей, зокрема й Black Phantom та його власний байк White Phantom. Однак новий проєкт талановитого майстра став для нього чимось набагато більшим. "Цей проєкт, напевно, найбільш приголомшливий за всю мою кар'єру. Довіра, надана BMW Motorrad, дуже важлива для мене. Я дуже вдячний за цю можливість", коментує Дірк Олеркінг.

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