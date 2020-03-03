BMW i4: конкурент найдешевшої Tesla представлений офіційно

Компанія BMW офіційно представила концептуальне чотиридверне купе i4. Новинка є прототипом серійного електрокара, який вийде на ринок у наступному році.

Як дізнався OBOZREVATEL, концептуальний BMW i4 отримав дизайн, який практично повністю відображає зовнішній вигляд майбутньої товарної моделі. Спереду у прототипу можна помітити гігантські "ніздрі", але в даному випадку вони служать для краси, оскільки, ясна річ, ні про яку решітку радіатора не йдеться. Ззаду ж автомобіль примітний ліхтарями у формі букви L, вертикальними випускними отворами, створеними для того, щоб підкреслити спортивний характер машини, а також дифузором.

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Ще одна цікава деталь BMW i4 – полегшені і "аеродинамічний ефективні" колеса, який теоретично додають додаткові кілометри запасу ходу. Також прототип оснащений камерами замість дзеркал – не виключено, що на серійному авто вони теж будуть.

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Усередині ж головним акцентом BMW i4 є великий вигнутий дисплей, на якому розміщені як цифрова приборка, так і інформаційно-розважальна система. Екран "захищений" покриттям проти відблисків, тому його позбавили старомодного козирка. Велика частина салону оброблена світлою тканиною і шкірою і прикрашена елементами з позолоченої бронзи.

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Характеристики BMW i4 також відомі: електрокар наводиться в рух електродвигуном потужністю 530 к.с. який живиться від батареї на 80 кВтг. Запас ходу на одному заряді складає 600 км по циклу WLTP. У автомобіля є три режими водіння, "Core", "Sport" і "Efficient", кожен з яких володіє спеціальним звуковим супроводом – таким чином, в BMW захотіли надати автомобілю емоційну привабливість.

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Виробництво BMW i4 почнеться в 2021 році на на головному заводі BMW в Мюнхені. Коли новинка вийде на ринок, вона зіткнеться з серйозним суперником: седаном Tesla Model 3, який вже встиг стати в Європі найбільш продаваним "зеленим" авто.

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Концепт BMW i4 press.bmwgroup.com/global

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, BMW готує модель, у якій будуть найбільші "ніздрі" в історії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал