BMW i4 готується поборотися з Tesla

Компанія BMW проводить в Німеччині випробування нового електрокара BMW i4, який стане конкурентом Tesla Model 3.

Про це повідомляє портал Motor1 з посиланням на агентство CarPix. Новий електричний седан був помічений на тестах в захисному "камуфляжі". Очікувалося, що новий електричний БМВ буде виконаний в стилістиці моделей i3 і i8, але, судячи з фотографій, автомобіль отримає класичні форми.

BMW i4 motor1.com

Зовні елегантний спортседан на електротязі нагадує модель 4 Series Gran Coupe. Поки фірмова решітка прихована камуфляжем, але світлотехніка використовується від серійних моделей.

BMW i4 motor1.com

Для створення i4 використана модульна платформа BMW CLAR. Компанія запропонує електромобіль в декількох конфігураціях. Передбачається, що клієнти можуть вибирати між двома варіантами ємності батарей – на 60 і 80 кВт-год. Крім того, будуть доступні задній або повний привід. Очікується, що без підзарядки новий BMW i4 зможе долати 480-500 км.

BMW i4 motor1.com

BMW i4 motor1.com

BMW i4 motor1.com

BMW i4 motor1.com

BMW i4 motor1.com

Судячи з інтенсивності тестів, в Мюнхені мають намір якомога швидше запустити електромобіль в серію. Крім того, в планах компанії – випуск повністю електричного кросовера iNext, який також вже проходить дорожні тести. Очікується, що він отримає технологію автономного управління 3-го рівня.

Як писав раніше OBOZREVATEL, багато компаній мають намір створити електромобілі, здатні перевершити Tesla:

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