BMW 745Le xDrive зробили могутніше, ніж M3 Competition
Швейцарська компанія Dahler, що спеціалізується на тюнінгу автомобілів BMW, представила новинку на базі подовженої гібридної "сімки".
Про це повідомляє портал Carscoops. Важко собі уявити, що комусь прийде у голову перетворити дліннобазний гібридний люксовий седан у справжню "запальничку" з величезним потенціалом. Але, всі ці умовності не зупинили майстрів швейцарського ательє Dahler.
За основу для свого чергового проекту вони вибрали BMW 745Le xDrive з гібридною силовою установкою PHEV. Перше, що вони зробили, це збільшили потужність рядної 3-літрової "шістки" з базових 286 к.с. до 408 к.с. Крутний момент виріс з 450 до 600 Нм.
В результаті сумарна віддача силового агрегату досягає 521 л.с. Електромотор зберіг свої параметри 113 к.с. та 265 Нм. Вся ця потужність передається до всіх ведучих коліс за допомогою 8-ступеневої "автомата". Таким чином новинки стала могутніше нової M3 Competition, 3-літровий твін-турбо якої має у своєму арсеналі 510 к.с. та 650 Нм.
Крім тюнінгу двигуна на автомобілі встановили спортивну вихлопну систему з "нержавійки" для кращого звучання, занижену спортивну підвіску та 22-дюймові диски класичного дизайну.
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