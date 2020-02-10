BMW 7 за $325: блогер розповів про цікаве авто з аукціону США

Часом у США можна знайти дуже цікаві вживані автомобілі за відверто невеликі гроші. Про одну з таких машин на своєму YouTube-каналі розповів блогер під ніком VANDALOV.

На відомому аукціоні Сopart йому вдалося купити BMW 740 1997 року випуску за "неможливі" 325 доларів. І хоча з усіма необхідними розрахунковими платежами й оформленням автомобіль обійшовся у 500 доларів, це, проте, все одно невелика ціна як для такого авто.

BMW 740 за 325 доларів Скріншот відео

У купленій за "мінімальну" ціну BMW відверто поганий стан ходової (зокрема, двигун і трансмісія потребують ремонту, тече масло, антифриз), зате кузов перебуває в непоганому стані (є невеликі подряпини і відколи). Також є низка проблем з електронікою (зокрема, не працюють елекросклопідйомники) та деякими механічними перемикачами в салоні.

BMW 740 за 325 доларів Скріншот відео

BMW 740 за 325 доларів Скріншот відео

В цілому ж, як зазначає блогер, ця "сімка" є вдалим придбанням: вона вимагає ремонту, однак, усі виявлені проблеми можна вирішити. Седану вже знайшли місце у гаражі – незабаром його чекає відновлення.

BMW 740 за 325 доларів Скріншот відео

Більш детально з BMW 7 за 325 доларів можна ознайомитися в відео:

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL відшукав найдешевший Lanos, який є на ринку – хетчбек за 350 євро.

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