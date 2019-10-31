BMW 5 Series 2021 засвітився на тестах: подробиці і фото

Оновлений BMW 5 Series проходить дорожні випробування на знаменитій гоночній трасі в Німеччині.

Про це повідомляє портал Motor1. Оновлена BMW 5 Series проходить активну фазу тестів. Кілька машин вже були помічені на дорогах Баварії, але на нових фото з Нюрбургринга виявилися зовсім інші прототипи (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця).

BMW 5 Series 2021 motot1.com

На фото універсалу 5 Series Touring можна оцінити нову світлотехніку з іншим малюнком світлодіодних вогнів денного світла. Важливо також зазначити, що оновлена версія не отримає збільшене облицювання радіатора.

BMW 5 Series 2021 motot1.com

BMW 5 Series 2021 motot1.com

BMW 5 Series 2021 motot1.com

Другий тестовий автомобіль в кузові седан отримав колісні диски збільшеного діаметру і відкриває погляду масивні гальмівні супорти. Не дозволяйте логотипам "M" обдурити вас, це не майбутня модель M5, а, швидше за все, більш потужна версія M550d з дизельним двигуном, в пакеті M Performance.

BMW 5 Series 2021 motot1.com

BMW 5 Series 2021 motot1.com

BMW 5 Series 2021 motot1.com

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Говорячи про двигуни, фейсліфтінговая "5-я Серія", як очікується, отримає один новий гібридний варіант. Попередньо названий 545e xDrive, він отримає силову установку типу plug-in, яка вже знайома за версією 745e xDrive iPerformance. Таким чином, під капотом "пропишеться" перевірена 3,0-літрова турбо-шістка в парі з електродвигуном. Передбачається, що BMW 5 Series PHEV матиме в своєму арсеналі близько 375 кінських сил (280 кВт). Дебют оновленої "п'ятірки" очікується в другій половині 2020 року.

BMW 5 Series 2021 motot1.com

BMW 5 Series 2021 motot1.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, рекламний ролик нової BMW знімали в Києві.

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