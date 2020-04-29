BMW 4 Series проходить фінальні тести

Компанія BMW закінчує серію дорожніх випробувань нового купе BMW 4-Series.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

Німецькі інженери вносять останні зміни в налаштування новинки, яка зовсім скоро буде представлена громадськості. Тести моделі проходять у Німеччині в фірмовому R&D-центрі в Мюнхені.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

Після зимової серії тестів у Швеції, на полігоні Miramas у Франції й улюбленому всіма виробниками німецькому Нюрбургринзі, прототипи повернулися до Баварії.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

У компанії обіцяють, що шасі 4 Series Coupe має абсолютно індивідуальні налаштування, а головний акцент зроблений на "хвилюючих драйверських здібностях".

Порівняно з родинним седаном 3 Серії, нове купе має кращий коефіцієнт аеродинамічного опору, на 57 мм нижче і має на 21 мм нижчий центр ваги. Крім того, автомобіль має збільшений кут розвалу передніх коліс і більш широку задню колію (+23 мм). За рахунок усіх цих змін 4 Series Coupe творці обіцяють значно поліпшену керованість, зокрема у швидкісних поворотах.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

Творці новинки обіцяють високий рівень комфорту в умовах повсякденної експлуатації завдяки новій пружинній передній підвісці і "пятиричажці" ззаду. Конструкція кузова була посилена, що також повинно позитивно позначитися на керованості.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

Для топверсії M440i xDrive Coupe буде запропонований турбований 3-літровий рядний 6-циліндровий мотор потужнiстю 374 к.с. Цей силовий агрегат використовує гібридну технологію на 48 В, стартер-генератор і додаткову АКБ.

2021 BMW 4-Series Coupe bmw.com

Електромотор забезпечує до 11 к.с. при інтенсивному розгоні. Реалізувати потенціал потужного мотора допомагає 8-ступінчаста коробка передач Steptronic Sport і система повного приводу xDrive. Крім того, в арсеналі M440i xDrive Coupe присутні спортивний диференціал і гальма від M Sport, а також 18-дюймові легкосплавні диски M.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія BMW показала новий седан 5 Серії.