BMW 4-Series отримала версію з трилітровим турбодизелем

BMW розширила моторну гаму моделі 4-Series. У ній з'явилися версії з рядним турбодизелем 3.0 B57 – лінійку доповнили модифікаціями 430d xDrive і M440d xDrive.

Версія 430d xDrive (286 сил, 650 Нм) витрачає в змішаному циклі 5,2-5,9 літра палива на 100 кілометрів пробігу і здатна розігнатися до 100 км/год за 5,1 секунди. Купе M440d xDrive (340 сил, 700 Нм) в середньому споживатиме на півлітра більше, але розганяється до "сотні" на півсекунди швидше. Про це повідомляє сайт Motor.ru.

Обидві BMW 430d та BMW M440d повнопривідні, а B57 поєднується тільки з 8-швидкісним "автоматом" і 48-вольтовим стартер-генератором, який додає на розгоні додаткові 11 кінських сил.

У Німеччині BMW вже приймає замовлення на нові версії 4-Series. Купе 430d xDrive коштує від 57,6 тисячі євро, M440d xDrive – від 67,8 тисячі євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, BMW анонсувала 5 нових версій популярних моделей 3-ї та 5-й серії. У березні компанія запропонує своїм шанувальникам чотири PHEV-гібрида на базі моделей 3 Series та п'ять – у сімействі BMW 5 Series. Таким чином портфоліо гібридів складе 15 моделей BMW та одну Mini, а до 2023 року у компанії мають намір довести їх кількість до 25.