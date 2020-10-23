Блогеру запропонували орендувати вживане авто за $66 000 на місяць

Гіперкар Bugatti Chiron, який коштує 3,5 млн доларів, можна не тільки купити, але й орендувати. Популярний американський блогер відвідав в США один з шоу-румів з продажу суперкарів, і з'ясував, на яких умовах один з найдорожчих автомобілів у світі можна взяти на прокат.

Як розповів провідний YouTube-каналу DragTmes Брукс Вайсблат, автомобіль, який він прийшов оцінити, знаходиться в у дилера Lamborghini Broward у Флориді. Однак це був не новий, а старий "Широн" – екземпляр з пробігом майже 2 000 км, повна вартість якого становила 3,3 млн доларів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Bugatti Chitron, який пропонується в оренду Скріншот відео

В оренду же машину запропонували на наступних умовах: її можна взяти в лізинг терміном на два або три роки. У першому випадку щомісячний платіж становить 65 950 доларів, у другому – 52 196 доларів. Дилер також надає на весь термін гарантію на автомобіль, проте є умова – не можна проїжджати більше 4000 км на рік. Тобто, на місяць "власник" має право збільшувати пробіг гіперкара лише по 335 км.

Загальна ж сума виплати за весь термін оренди в такому випадку складе 1,9 млн доларів. Після закінчення договору Bugatti Chiron можна викупити, доплативши інші 1,4 млн доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що всю першу партію електромобілів Hummer розкупили всього за годину. Кожна машина коштувала майже 113 тис. доларів.