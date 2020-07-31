Блогери заявили, що завод ЛАЗ живий та показали докази

YouTube-канал "Ретро Мастерская", автори якого спеціалізуються на пошуку і ремонті автобусів ЛАЗ, запустили серію відео "ЛАЗ Хроники". Нещодавно вийшло перше відео, в якому вони показали, як зараз виглядає завод загалом і розповіли свою версію, чому закрився завод.

Як випливає з відео, Львівський автобусний завод насправді не припинив своє існування, а лише призупинив роботу. Підприємство дещо постраждало від вандалів, але переважно воно перебуває в безпеці. Цехи й устаткування залишилися на місці, крім того, в приміщеннях перебувають різні моделі автобусів – частина з них добудована, але більшою мірою це недороблені машини.

Завод ЛАЗ. Скриншот відео

Також у ролику стверджується, що причиною призупинення роботи ЛАЗу стало те, що з заводом не розрахувалися за велике замовлення автобусів на Євро-2012. Завод виготовив і поставив необхідні автобуси українським містам, для чого взяв кредит, але грошей за них нібито не отримав. За це замовлення з власниками ЛАЗу розраховуються досі, проте "за курсом 5".

Завод ЛАЗ. Скриншот відео

Втім, не все ще втрачено: як заявляють у "Ретро Мастерская", недавно на ЛАЗі пройшли переговори з іноземними інвесторами, і не виключено, що підприємство знову повернеться до життя і випускатиме автобуси.

Завод ЛАЗ. Скриншот відео

Крім того, в відео можна побачити кілька цікавих одиниць техніки, які зберігаються на ЛАЗі. Зокрема, це низькопідлоговий автобус Mercedes-Benz, з якого почалася епоха низькопідлогових ЛАЗів, один із двох існуючих аеродромних автобусів ЛАЗ та навіть прототип трамвая Львівського автобусного заводу.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в ангарі знайшли колекцію зі 150 покинутих авто виробництва СРСР.