Блогери заявили, що завод ЛАЗ живий та показали докази
Завод ЛАЗ.. Скриншот відео
YouTube-канал "Ретро Мастерская", автори якого спеціалізуються на пошуку і ремонті автобусів ЛАЗ, запустили серію відео "ЛАЗ Хроники". Нещодавно вийшло перше відео, в якому вони показали, як зараз виглядає завод загалом і розповіли свою версію, чому закрився завод.
Як випливає з відео, Львівський автобусний завод насправді не припинив своє існування, а лише призупинив роботу. Підприємство дещо постраждало від вандалів, але переважно воно перебуває в безпеці. Цехи й устаткування залишилися на місці, крім того, в приміщеннях перебувають різні моделі автобусів – частина з них добудована, але більшою мірою це недороблені машини.
Завод ЛАЗ. Скриншот відео
Також у ролику стверджується, що причиною призупинення роботи ЛАЗу стало те, що з заводом не розрахувалися за велике замовлення автобусів на Євро-2012. Завод виготовив і поставив необхідні автобуси українським містам, для чого взяв кредит, але грошей за них нібито не отримав. За це замовлення з власниками ЛАЗу розраховуються досі, проте "за курсом 5".
Завод ЛАЗ. Скриншот відео
Втім, не все ще втрачено: як заявляють у "Ретро Мастерская", недавно на ЛАЗі пройшли переговори з іноземними інвесторами, і не виключено, що підприємство знову повернеться до життя і випускатиме автобуси.
Завод ЛАЗ. Скриншот відео
Крім того, в відео можна побачити кілька цікавих одиниць техніки, які зберігаються на ЛАЗі. Зокрема, це низькопідлоговий автобус Mercedes-Benz, з якого почалася епоха низькопідлогових ЛАЗів, один із двох існуючих аеродромних автобусів ЛАЗ та навіть прототип трамвая Львівського автобусного заводу.
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