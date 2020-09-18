Блогери поділилися враженнями про Renault Arkana українського складання

На цьому тижні відбулася презентація однієї з найцікавіших новинок вітчизняного автомобільного ринку – кросовера Renault Arkana. В першу чергу, ця модель примітна тим, що її складають в Україні на заводі ЗАЗ. У мережі вже з'явилися перші огляди даного автомобіля.

Одними з перших тест Renault Arkana опублікували автомобільні YouTube-канал ТопЖир та InfoCar. ТопЖир випустив бліц-тест серед перших, InfoCar у свою чергу зупинився на огляді автомобіля більш детально (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).

Renault Arkana. Скріншот відео

"Насправді його правильно називати ArkanA, але я впевнений, що його будуть називати ArkAna – так само, як LOgan і LogAn. Видно схожість з BMW X4, X6, Mercedes GLE Coupe, GLC Coupe. І в даному випадку це дуже великий комплемент цьому автомобілю, тому що виглядає він насправді куди дорожче, ніж коштує. Скільки він коштує? Коштує він практично від 470 000 грн. За ці гроші ви отримуєте 1.6, 114 сил, 5-ступіневу "механіку" і передній привід ", – відзначають у ТопЖыр.

Renault Arkana. Скріншот відео

А ось на тесті у блогерів був дорожчий варіант – з 1,3-літровим турбомотором на 150 сил, варіатором і повним приводом. Всього ж Renault Arkana на українському ринку представлена в 5 модифікаціях і 4 комплектаціях.

"Це дуже непроста Аркана. Вона розроблена та випущена на французькому заводі Рено в Росії і вже складена – увага – у нас, в Запоріжжі. Чим це загрожує? Чи буде Аркана в Україні популярна як у себе на батьківщині? Що це в підсумку за машина? Рено, ВАЗ, Дачія або вже ЗАЗ? Скільки вона коштує і чи варто вона того? Як швидко її розганяє мотор від Мерседес і японська "коробка", і чи справляються тут із завданням гальма від АвтоВАЗ? Чому нову машину можна прийняти за "биток" , чи підійде вона для великих людей і сімей і так може стати альтернативою Дастера ", – задаються у свою чергу питаннями в InfoCar.

Більш докладно про специфікації автомобіля, яке враження залишає їзда і що це взагалі за автомобіль, можна дізнатися у відео нижче.

Тест-драйв Renault Arkana від ТопЖыр:

Тест-драйв Renault Arkana від InfoCar:

Раніше OBOZREVATEL назвав повний прайс-лист на Renault Arkana.