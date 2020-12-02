Блогер викинув свою 'нову' BMW в річку і потрапив за це в поліцію

Популярний ютубер та інстаграмер, британець Райан Тейлор придбав "живу" BMW за 500 доларів для активних розваг з друзями. Після нетривалих знущань на машиною блогер позбувся "баварця", за що, втім, пізніше потрапив до в'язниці.

Як випливає з ролика, опублікованого на YouTube-каналі Ryan Taylor, блогер і його приятелі відправилися до Іспанії, де купили стару BMW 3-Серії, після чого почали робити з нею все, що їм приходило в голову – "вбивати" машину на бездоріжжі, стрибати по ній, бити камінням кузов і розбивати скло. Під кінець своїх забав хлопці вже не знали, яким ще випробуванням можна було піддати старе купе, тому скинули його в річку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Однак найнесподіванішим виявився фінал історії: поліція знайшла покинутий автомобіль, вийшла на Тейлора і заарештувала його – блогера звинуватили в створенні загрози безпеки і довкіллю. Очевидно, тепер йому доведеться заплатити великий штраф.

Раніше OBOZREVATEL склав список з 9 незвичайних правил, які діють в деяких країнах для водіїв. Також повідомлялося, що автовиробник з Індії почав доставляти свої машини в антикоронавірусних мішках.