Блогер знайшов гараж мрії з чотирма десятками культових Mercedes і BMW

Віталій Сазонов Новини 10:32, 27.10.2020 Оновлено: 10:46, 27.10.2020

У мережі з'явилося відео врражаючої колекції Mercedes і BMW, яку знайшли в США. Автомобільний фанат зібрав справжній гараж мрії – під одним дахом одночасно перебувають майже сорок екземплярів знаменитої німецької класики.

Як випливає з відео, опублікованого ютубером Sasha Voodoo live, гараж мрії знаходиться в штаті Нью-Джерсі. Його власник – росіянин, що давно емігрував до Штатів. Автопарк чоловіка налічує понад 35 машин, в основному це моделі марок Mercedes-Benz і BMW, хоча знайшлося місце і автомобілям деяких інших брендів – наприклад, Lexus і Lotus (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Гараж мрії в США: в ньому зібрано понад 35 класичних моделей Mercedes і BMW
Скріншот відео

За словами власника, він постійно поповнює свою колекцію – навіть зараз займається активним пошуком нових авто. У своєму гаражі шанувальник Mercedes і BMW залишає тільки найкрасивіші екземпляри, а ті машини, які виявляються йому не до душі, згодом перепродує.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні засвітився Porsche за 1 млн доларів. Це один из 1 270 унікальних екземплярів, які німецький автовиробник випустив на початку "нульових".

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