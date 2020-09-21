Блогер швидко і дешево зробив автомобіль-амфібію своїми руками

Популярний відеоблогер і інженер Петер Сріполь показав, як йому вдалося швидко з мінімальними витратами зробити човен-автомобіль (амфібію).

Відео спорудження незвичайного транспортного засобу він опублікував на своєму YouTube-каналі PeterSripol (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).

Все, що потрібно для реалізації такого проекту, здебільшого, це легкий човновий корпус, зроблений бажано з металу або пластику, човновий двигун, пару осей з колесами, металеві деталі для рами (трубки, болти, гайки), компоненти для класичного керма і герметик. На шляху побудови доведеться зіткнутися з двома складними моментами. Перший з них – передати привід на колеса, другий – щільно утримувати човновий корпус на "автомобільному шасі". Одна і друга проблема вирішується за допомогою дешевих "розодників" і деталей (з метала і дерева), які можна купити на звичайному ринку.

На виході повинна вийде амфібія, яка ідеально їздить дорогами і непогано проявляє себе на воді, пересувається з хорошою швидкістю і не тече.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що інженер розробив ідеальний транспорт на час карантину.