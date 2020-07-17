Блогер розбив рідкісний спортивний кросовер відразу ж після покупки

MINI John Cooper Works GP – найпотужніший кросовер в історії британської марки, який випускається з кінця минуло року. Саме такий автомобіль купив собі популярний YouTube-блогер Pog, але його радість була недовгою – нову машину він розбив у перший день. Весь процес "знищення" авто був зафіксований на відео.

Почалося все з того, що ютубер був настільки схвильований покупкою, що не став довго чекати, щоб перевірити можливості автомобіля. Розпакувавши його, він відразу ж почав випробовувати машину разом з друзями прямо у себе у дворі – навколо будинку, на газоні. Але після декількох хвилин або годин пригод (точно невідомо, скільки пройшло часу) щасливий власник пошкодив машину і навіть примудрився її перевернути.

Новий кросовер, який розбили у перший же день. Скріншот відео

Втім, говорити про цілковиту недосвідченість водія в даному випадку не доводиться – ймовірно, Pog хотів зняти максимально яскравий ролик для свого каналу, і вдався до екстремального водіння. І відео дійсно вийшло ефектним, але, можливо, блогер не очікував такого фіналу своїх "тестових заїздів".

Новий кросовер, який розбили в перший же день. Скріншот відео

Саме відео триває понад 20 хвилин, що ж стосується момент аварії, його можна побачити на 9 хвилині. До речі, запис вівся не тільки зовні операторами, але і всередині автомобіля – за допомогою декількох бортових камер.

Новий кросовер, який розбили в перший же день. Скріншот відео

На момент події пробіг кросовера становив всього 23 км.

MINI JCW GP оснащується 2,0-літровою турбочетвіркою на 306 к.с. і 450 Нм, яка працює в парі з 8-ступіневою коробкою передач Steptronic. Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 5,2 секунди і розвивати максимальну швидкість 265 кмгод/. Хот-крос почали випускати лише з кінця минулого року, всього буде зроблено 3000 екземплярів моделі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що водій зняв, як він на своєму BMW їде по зустрічній смузі зі швидкістю 180 км / год.