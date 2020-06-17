Блогер показав рідкісний український автобус ЛАЗ
Український ЛАЗ-42021 був досить рідкісним транспортним засобом
Блогер показав рідкісний український автобус ЛАЗ-42021. Модель перебувала у виробництві до 1993 року. Всього створили близько 7500 примірників.
Як повідомляє Carakoom, до сьогодення вціліло мало таких автобусів. Конструктивно транспортний засіб відповідав міському автобусу ЛАЗ-4202 і являв собою його модифікацію, але ЛАЗ-42021 був комфортнішим та призначався для міжміських перевезень.
Автобус ЛАЗ-42021 відрізнявся від ЛАЗ-4202 і призначався для міжміських перевезень
До руху український автобус приводив дизельний двигун КАМАЗ потужністю 180 к.с. Мотор працював в парі з 5-ступеневою механічною КПП.
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Дизайн відповідав загальним стандартам для автобусів СРСР – їх розробляли саме на львівському підприємстві, яке в радянський період було головним виробником таких транспортних засобів.
Салон ЛАЗ-42021
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про автобуси ЛАЗ, які виявили в США.