Український ЛАЗ-42021 був досить рідкісним транспортним засобом

Блогер показав рідкісний український автобус ЛАЗ-42021. Модель перебувала у виробництві до 1993 року. Всього створили близько 7500 примірників.

Як повідомляє Carakoom, до сьогодення вціліло мало таких автобусів. Конструктивно транспортний засіб відповідав міському автобусу ЛАЗ-4202 і являв собою його модифікацію, але ЛАЗ-42021 був комфортнішим та призначався для міжміських перевезень.

Автобус ЛАЗ-42021 відрізнявся від ЛАЗ-4202 і призначався для міжміських перевезень

До руху український автобус приводив дизельний двигун КАМАЗ потужністю 180 к.с. Мотор працював в парі з 5-ступеневою механічною КПП.

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Дизайн відповідав загальним стандартам для автобусів СРСР – їх розробляли саме на львівському підприємстві, яке в радянський період було головним виробником таких транспортних засобів.

Салон ЛАЗ-42021

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про автобуси ЛАЗ, які виявили в США.