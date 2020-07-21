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Блогер показав реакцію українців на позашляховик Daewoo Lanos

Віталій Сазонов
Новини
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Блогер показав реакцію українців на позашляховик Daewoo Lanos

Позашляховий Daewoo Lanos.. Скриншот відео

Популярний YouTube-блогер ArchiLow ось уже як кілька місяців займається будівництвом позашляховика Daewoo Lanos. У своєму останньому відео він показав нові доробки по частині авто, його оффроуд-випробування, а заодно – реакцію перехожих на незвичайний автомобіль.

Нагадаємо, історія почалася з того, що цей Ланос ArchiLow придбав за 1200 доларів. Автомобіль був в поганому стані, але залишався "живим". З Луцька його перегнали до Києва, де вже почали переробляти на позашляхового монстра, який отримав прізвисько "Цепожар".

Позашляховий Daewoo Lanos.

Позашляховий Daewoo Lanos. Скриншот відео

У минулому ролику блогер докладно розповів, як відбувалося перетворення Ланоса на позашляховик (по суті, все відео присвячено роботі над ходовою частиною). А ось у цьому відео ArchiLow проливає світло на нові доробки – зокрема, на машині "поварили" кузов, встановили захисний обвіс та захист, а також замінили старі пружини на нові, більш м'які.

Позашляховий Daewoo Lanos.

Позашляховий Daewoo Lanos. Скриншот відео

В описі до ролика відзначається, що це, можливо, найвищий Ланос в світі. А його дивовижні здібності підтверджують випробування: як випливає з того ж відео, автомобіль досить легко підкоряє бездоріжжя, яке повно піску.

Що ж стосується реакції громадськості на цей автомобіль, її можна побачити у самому початку відео. Говорячи коротко, багато хто з перехожих зупинялися і з подивом оглядав незвичайний Daewoo. А один чоловік і зовсім "поставив лайк" за виконану роботу.

Позашляховий Daewoo Lanos. Реакція перехожих.

Позашляховий Daewoo Lanos. Реакція перехожих. Скриншот відео

Позашляховий Daewoo Lanos. Реакція перехожих.

Позашляховий Daewoo Lanos. Реакція перехожих. Скриншот відео

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як німець чуть-було не продав свою BMW за 1 євро замість 12 000.

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