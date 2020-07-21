Блогер показав реакцію українців на позашляховик Daewoo Lanos

Популярний YouTube-блогер ArchiLow ось уже як кілька місяців займається будівництвом позашляховика Daewoo Lanos. У своєму останньому відео він показав нові доробки по частині авто, його оффроуд-випробування, а заодно – реакцію перехожих на незвичайний автомобіль.

Нагадаємо, історія почалася з того, що цей Ланос ArchiLow придбав за 1200 доларів. Автомобіль був в поганому стані, але залишався "живим". З Луцька його перегнали до Києва, де вже почали переробляти на позашляхового монстра, який отримав прізвисько "Цепожар".

Позашляховий Daewoo Lanos. Скриншот відео

У минулому ролику блогер докладно розповів, як відбувалося перетворення Ланоса на позашляховик (по суті, все відео присвячено роботі над ходовою частиною). А ось у цьому відео ArchiLow проливає світло на нові доробки – зокрема, на машині "поварили" кузов, встановили захисний обвіс та захист, а також замінили старі пружини на нові, більш м'які.

Позашляховий Daewoo Lanos. Скриншот відео

В описі до ролика відзначається, що це, можливо, найвищий Ланос в світі. А його дивовижні здібності підтверджують випробування: як випливає з того ж відео, автомобіль досить легко підкоряє бездоріжжя, яке повно піску.

Що ж стосується реакції громадськості на цей автомобіль, її можна побачити у самому початку відео. Говорячи коротко, багато хто з перехожих зупинялися і з подивом оглядав незвичайний Daewoo. А один чоловік і зовсім "поставив лайк" за виконану роботу.

Позашляховий Daewoo Lanos. Реакція перехожих. Скриншот відео

Позашляховий Daewoo Lanos. Реакція перехожих. Скриншот відео

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

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