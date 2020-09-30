Блогер показав нову 10-річну Toyota Camry V40 3.5 з пробігом 5 000 км

В інтернеті з'явилося відео з цікавим екземпляром культової Toyota Camry V40. 10-річна машина виявилася майже новим автомобілем: про це свідчить її візуальний і технічний стан, а також цифри на одометрі.

Ролик з автомобілем опублікував блогер Roma-Urraco (його він отримав від свого підписника, власника машини). Як випливає з відео, пробіг цієї "Кемрі" становить лише 5 007 км. При цьому виглядає седан на відмінно: кузов повністю новий, без будь-яких потертостей і сколів, салон (зроблений з чорної шкіри) також зберігся у первозданному вигляді (щоб подивитися відео, доскольте новину до кінця).

Оснащена машина легендарним двигуном-мільйонником – 3,5-літровим V6 на 277 сил і 346 Нм, який працює в парі з "автоматом". Позначку у 100 км/год така "Тойота" долає за 7,4 секунди, максимальна швидкість – 230 км/год.

До речі, Toyota Camry V40 випускалася з 2006 по 2011 рік. Це один з найпопулярніших автомобілів в історії, навіть зараз він дуже цінується, але вже на вторинному ринку. Зараз середніх пробіг серед усіх "сороковок" становить 250-300 тис. км.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про дуже незвичайному тюнінгу Toyota Camry 90-х років.