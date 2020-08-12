Блогер хоче врятувати Ferrari, яка провела під водою 26 років

Віталій Сазонов Новини 11:30, 12.08.2020

Ferrari Mondial не користується великою популярністю серед фанатів культової італійської марки, але одна модель, яка знаходиться в Нідерландах, привернула до себе велику увагу.

Йдеться про спорткар з досить незвичайною і драматичною історією: в 1994 році автомобіль став жертвою викрадача, який не зміг втекти від погоні і втопив "породистого жеребця". Протягом останніх 26 років Мондіаль знаходився у воді, але зовсім недавно його знайшли (причому абсолютно випадково) і витягли на поверхню, про що відразу ж дізнався YouTube-блогер Ratarossa. Цей ютубер є пристрасним любителем автомобілів марки Ferrari і робить все, щоб кожен екземпляр цього бренду залишився в живих. Не має наміру він відмовлятися і від порятунку цього Ferrari Mondial 1987 років випуску.

Ferrari, яка 26 років провела під водою.
Фото: cars.com

Зрозуміло, робочий стан автомобілю вже не повернути – на жаль, вода завдала непоправної шкоди. Проте, є інші варіанти застосування втопленого Феррарі, наприклад, розмістити його в акваріумі з акулами та рибками або ж зробити машину експонатом в музеї. Також блогер готовий вислухати інші пропозиції дотичного того, як можна "повернути до життя" цей Мондіаль.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що за 4 роки седан Alfa Romeo Giulia проїхав 400 000 км без будь-яких поломок.

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